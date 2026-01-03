ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Tip: "Bu Saldırganlık Karşısında Türkiye'de ve Tüm Dünyada Emekçi Halkları Ayağa Kalkmaya Çağırıyoruz"

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuka ve ülkelerin egemenlik haklarına aykırı bu saldırganlık karşısında Türkiye'de ve tüm dünyada emekçi halkları ayağa kalkmaya çağırıyoruz. Türkiye'yi yönetenler Trump'la dost olsa da, halkımızın Venezuela halkıyla dost ve dayanışma içinde olduğunu ilan ediyoruz. Suriye'de, Türkiye'de, Latin Amerika'da, Orta Doğu'da ve dünyanın dört bir yanında sermayenin çıkarları uğruna kan döken katilleri uyarıyoruz: İşgalciler her zaman kaybeder" ifadeleri kullanıldı.

TİP'in sosyal medya hesabında ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın dört bir yanındaki savaş ve işgallerin baş sorumlusu olan emperyalist ABD, bu kez de Venezuela'yı hedef aldı. Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Karakas başta olmak üzere pek çok eyalette sivil ve askeri alanlar bombalandı. Temel amacı Venezuela'nın doğal kaynaklarını gasbetmek ve komşu ülkeleri kukla gibi yönetmek olan ABD'nin saldırısı haydutluktur.

Uluslararası hukuka ve ülkelerin egemenlik haklarına aykırı bu saldırganlık karşısında Türkiye'de ve tüm dünyada emekçi halkları ayağa kalkmaya çağırıyoruz. Türkiye'yi yönetenler Trump'la dost olsa da, halkımızın Venezuela halkıyla dost ve dayanışma içinde olduğunu ilan ediyoruz. Suriye'de, Türkiye'de, Latin Amerika'da, Orta Doğu'da ve dünyanın dört bir yanında sermayenin çıkarları uğruna kan döken katilleri uyarıyoruz: İşgalciler her zaman kaybeder."