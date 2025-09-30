Haberler

Tip: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımıyla TBMM'de Düzenlenecek Yeni Yasama Yılı Açılış Oturumuna Partimiz Katılmayacaktır

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yapılan açıklamada, "Anayasa'ya ve AYM kararlarına uymayarak anayasal düzeni fiilen ortadan kaldıran, halk iradesinin seçtiklerini yargı müdahaleleriyle görevinden alıkoyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek TBMM açılış töreninde partimiz yer almayacaktır" denildi.

TBMM'de 28'inci dönem dördüncü yasama yılı açılışı yarın yapılacak. TİP de açılış töreninde yer almayacağını sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyurdu. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"TBMM'nin 28. dönem 4. yasama yılı başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan karşısında ayağa kalkmadığımız, oturumlara katılmadığımız, Hatay'dan Ankara'ya Özgürlük Yürüyüşü'nü başlattığımız günlerden bugüne demokrasi, hak ve özgürlüklerden yana hiçbir olumlu gelişme olmadığı gibi, kaybedilen meşruiyet başka devletlerle kurulan diplomasilerde aranmaktadır.

Bu tabloda Anayasa'ya ve AYM kararlarına uymayarak anayasal düzeni fiilen ortadan kaldıran, halk iradesinin seçtiklerini yargı müdahaleleriyle görevinden alıkoyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek TBMM açılış töreninde partimiz yer almayacaktır. Aynı saatlerde Meclis'te görev yapması gerekirken Silivri Cezaevi'nde tutsak edilen seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ı ziyaret edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
