Tip Ankara İl Örgütü Yargıtay'ın Gezi Davası Kararını Protesto Etti: "Açıkça Diyorlar Ki 'Biz Bu Memleketin Anayasasını, Kanunlarını Tanımıyoruz'"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü, Yargıtay'ın Gezi Parkı davasında verilen ağır hapis cezalarını onama kararını Sakarya Caddesi’nde protesto etti. TİP Parti Meclisi Üyesi Fırat Çoban, Yargıtay'ın vermiş olduğu kararın ne anlama geldiğini bildiklerini belirterek, "Açıkça diyorlar ki birileri, 'Biz bu memleketin anayasasını tanımıyoruz. Bu memleketin kanunlarını, hukukunu tanımıyoruz' diye bize söylüyorlar. Gezi bu halkın haysiyet mücadelesidir, bu halkın yüz akıdır. Siz Gezi'yi yargılayamazsınız ancak Gezi sizi yargılayabilir" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü, Yargıtay'ın Gezi Parkı davasında verilen ağır hapis cezalarını onama kararını Sakarya Caddesi'nde protesto etti. TİP Parti Meclisi Üyesi Fırat Çoban, Yargıtay'ın vermiş olduğu kararın ne anlama geldiğini bildiklerini belirterek, "Açıkça diyorlar ki birileri, 'Biz bu memleketin anayasasını tanımıyoruz. Bu memleketin kanunlarını, hukukunu tanımıyoruz' diye bize söylüyorlar. Gezi bu halkın haysiyet mücadelesidir, bu halkın yüz akıdır. Siz Gezi'yi yargılayamazsınız ancak Gezi sizi yargılayabilir" dedi.

TİP Ankara İl Örgütü, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi Parkı davasında verilen mahkumiyet kararlarını onamasını Sakarya Caddesi'nde protesto etti. Protestoya, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, sol partiler ve sivil toplum kuruluşları katılarak destek verdi.

"Can Atalay ve Gezi tutsaklarına özgürlük" pankartı açan partililer, "Can'la başla direneceğiz", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Basın açıklamasını TİP Ankara İl Yöneticisi Ece Duru okudu. Duru, şunları söyledi:

"ANAYASA MAHKEMESİ'NE VE HATAYLILARA KARŞI AÇIK BİR TEHDİT"

"Saray yargısı, özgürlüğümüze emeğimize savaş açanlar adına karar vermiştir. Gezi Türkiye'nin bütün kentlerinde özgürlükleri için doğa için hakları için yürüyen, hükümeti istifaya davet eden milyonların eseri ve onurudur. Halk yargılanamaz, Can Atalay on binlerce Hataylının oylarıyla seçilmiş, ömrünü toplumsal davalara harcamış bir hukuk ve mücadele insanıdır. Yargıtay tarafından verilen karar halk iradesine, Anayasa Mahkemesi'ne ve Hataylılara karşı açık bir tehdit boyun eğdirme girişimidir. Yargıtay kararının arkasındaki siyasi irade milyonlara, Türkiye halkının demokratik tercihlerine saldırma cüreti gösterdiğini bilmelidir."

"BU MEMLEKETİN ANAYASASI'NI TANIMIYORUZ, DİYORLAR"

TİP Parti Meclisi Üyesi Fırat Çoban, Yargıtay'ın vermiş olduğu kararın ne anlama geldiğini bildiklerini belirterek, "Açıkça diyorlar ki birileri, 'Biz bu memleketin anayasasını tanımıyoruz. Bu memleketin kanunlarını, hukukunu tanımıyoruz diye bize söylüyorlar. Gezi bu halkın haysiyet mücadelesidir bu halkın yüz akıdır. Siz Gezi'yi yargılayamazsınız ancak Gezi sizi yargılayabilir" dedi.

ÜMİT ERKOL: "GEZİ DE YARGILANMASI GEREKENLER CİNAYET İŞLEYENLERDİ"

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise "CHP eşitlik, adalet ve özgürlük Türkiye'ye gelene kadar, Türkiye'de mahkeme kararları vicdanları sızlatmaktan vazgeçene kadar mücadelesine devam edecek. Gezi bu ülkenin tarihindeki en onurlu direnişlerden bir tanesi. Bu ülkenin tarihi yazılırken hiç unutulmayan anlar vardır. 15-16 Haziran bunlardan bir tanesidir. Gezi'de Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde onurlu yerini alacak ne mahkeme kararları ne başka haberler bu onurlu direnişin üstünü örtmeye yetmeyecek. Gezi'de yargılanması gerekenler cinayet işleyenlerdi, hak arayanları sakat bırakanlardı" diye konuştu.