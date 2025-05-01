Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın

Taksim Anıtı'na çelenk bırakan DİSK'in bir çağrısı var
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı

TİP, 1 Mayıs Mesajı ile İşçi Sınıfının Mücadelesine Vurgu Yaptı

TİP, 1 Mayıs Mesajı ile İşçi Sınıfının Mücadelesine Vurgu Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşçi Partisi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda işçi sınıfının haklarını savunmak ve mücadeleyi büyütmek gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Biz de bugün dünyanın dört bir yanında emeğimizin hakkı için meydanlara akacak, el ele vereceğiz. Alın terimizin sömürülmesine de darbecilere de dur diyeceğiz. Bizden çaldıklarının hepsini geri alma, eşit, özgür, adil ve barış içinde bir ülkeyi kurma, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için kendi kaderimizi kendi ellerimize alma zamanı. Birleşeceğiz, örgütlü mücadelemizi büyüteceğiz ve mutlaka biz kazanacağız" ifadeleri kullanıldı.

TİP'in sosyal medya hesabından yayımlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"1 Mayıs işçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü kutlu olsun. Kavgamızın şairi Nazım Hikmet şöyle diyordu bir şiirinde; 'Sen bakma havanın durgunluğuna, derya dediğin uyur uyur uyanır.' Bugün daha umut doluyuz çünkü gençlik derya oldu uyandı, ayağa kalktı. Korku barikatını yıktı attı. İşçi sınıfına da yolu açtı. Biz de bugün dünyanın dört bir yanında emeğimizin hakkı için meydanlara akacak, el ele vereceğiz. Alın terimizin sömürülmesine de, darbecilere de dur diyeceğiz. Çünkü işçi sınıfıdır gücü elinde tutan. İşçi sınıfıdır elleriyle üreten, elleriyle hayatı yaratan. ve memleketin üzerine çöken karanlığı söküp atacak, aydınlık geleceği kuracak olan da yine işçi sınıfının elleridir. Kendimize bir kurtarıcı aramıyoruz. Kurtuluş bizim ellerimizdedir. Bizden çaldıklarının hepsini geri alma, Eşit, özgür, adil ve barış içinde bir ülkeyi kurma, Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için kendi kaderimizi kendi ellerimize alma zamanı. Birleşeceğiz, örgütlü mücadelemizi büyüteceğiz ve mutlaka biz kazanacağız. Yaşasın 1 Mayıs."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.