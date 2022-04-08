TİNERLE SOBAYI TUTUŞTURMAK İSTERKEN EVİ YAKTI - Haberler

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TİNERLE SOBAYI TUTUŞTURMAK İSTERKEN EVİ YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'de Emre M.'nin sobayı yakmak için döktüğü tinerin parlaması sonucu evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYSERİ'de Emre M.'nin sobayı yakmak için döktüğü tinerin parlaması sonucu evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kocasinan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Bahtiyar Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katında yalnız yaşayan Emre M., bugün saat 11.00 sıralarında sobayı yakmak istedi. Emre M.'nin sobaya tiner dökmesiyle birlikte parlama meydana geldi, sıçrayan kıvılcımlar kanepeyi tutuşturdu. Kendi imkanlarıyla alevlere müdahale eden Emre M., söndürmekte başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

TİNERLE SOBAYI TUTUŞTURMAK İSTERKEN EVİ YAKTI

TİNERLE SOBAYI TUTUŞTURMAK İSTERKEN EVİ YAKTI

TİNERLE SOBAYI TUTUŞTURMAK İSTERKEN EVİ YAKTI

TİNERLE SOBAYI TUTUŞTURMAK İSTERKEN EVİ YAKTI

TİNERLE SOBAYI TUTUŞTURMAK İSTERKEN EVİ YAKTI

TİNERLE SOBAYI TUTUŞTURMAK İSTERKEN EVİ YAKTI

TİNERLE SOBAYI TUTUŞTURMAK İSTERKEN EVİ YAKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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