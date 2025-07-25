Tında'da Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Üç Günlük Yas İlan Edildi

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Rusya'nın Tında kentinde düşen An-24 yolcu uçağında hayatını kaybedenler anısına, Amur ve Habarovsk bölgesi yetkilileri üç günlük yas ilan etti.

TINDA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Tında kentinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenleri anan insanlar, 25 Temmuz 2025.

Rusya'nın Amur bölgesi ve Habarovsk bölgesi yetkilileri, An-24 yolcu uçağının düşmesi nedeniyle uçaktaki tüm yolcuların hayatını kaybetmesinin ardından perşembeden pazar gününe kadar sürecek üç günlük yas ilan etti.

Angara Havayolları'na ait uçak, Habarovsk kentinden Blagoveşçensk aktarmalı olarak Tında'ya gidiyordu. (Fotoğraf: Tında Belediye Başkanlığı Basın Bürosu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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