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Timsah Park hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Timsah Park hırsızları yakalandı

Bitci Timsah Park'taki başta kablolar olmak üzere birçok maddi değeri yüksek olan eşyaları çalan hırsızlar yakalandı.

Bitci Timsah Park'taki başta kablolar olmak üzere birçok maddi değeri yüksek olan eşyaları çalan hırsızlar yakalandı. Bursaspor Kulübü, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bursaspor'un maçlarını oynadığı Bitci Timsah Park'ta geçtiğimiz hafta hırsızlık vakası yaşanmıştı. Yeşil-beyazlı kulüp, suçluların yakalandığını belirten bir açıklama yayımladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan bildiri şu şekilde: "Stadyumumuzda gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası Emniyet Teşkilatımız gerekli çalışmaları yaparak suçluları yakalamış, haklarında gerekli işlemleri başlatmışlardır. Bu süreçte verdikleri destek adına Bursa İl Emniyet Teşkilatımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

(Barış Yalım/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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