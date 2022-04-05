- Times Meydanı'nda teravih namazı

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde binlerce Müslüman, dünyaca ünlü Times Meydanı'nda bir araya gelerek teravih namazı kıldı.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte ABD'nin New York kentinde yaşayan binlerce Müslüman, meşhur Times Meydanı'nda bir araya geldi. Ramazan ayının gelişini kutlamak için meydanda toplanan kalabalık burada sahurlarını yaptı. Meydanda iftarı bekleyen Müslümanlar, oruçlarını açtıktan sonra teravih namazlarını kıldı. Sahur ve iftar programını organize eden Ali Çamara yaptığı açıklamada, "Bu insanlarla çalışıyorsunuz, onlarla yolculuk yapıyorsunuz. Hepimiz biriz" şeklinde konuştu.

Times Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılmasının ardından binlerce beğeni alırken, meydanda namaz için yetkililerden izin alındığı bilgisi de paylaşıldı.