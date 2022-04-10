Times Meydanı'nda basketbol otobüsü
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Times Meydanı'nda basketbol oynayanlar Trafiğin kalabalık nedeniyle aksaması Polislerin grubu uyarması NEW YORK - Chicago'dan gelen basketbol sever bir grup basket potası yerleştirdikleri bir okul otobüsü ile New York'un ikonik simgelerinden olan Times Meydanı'nda basketbol...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Times Meydanı'nda basketbol oynayanlar
Trafiğin kalabalık nedeniyle aksaması
Polislerin grubu uyarması NEW YORK - Chicago'dan gelen basketbol sever bir grup basket potası yerleştirdikleri bir okul otobüsü ile New York'un ikonik simgelerinden olan Times Meydanı'nda basketbol oynamak istedi.
Trafiğin kitlenmesi ve sürücülerin rahatsız olmasının ardından, grup polis tarafından meydandan uzaklaştırıldı.