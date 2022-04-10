Times Meydanı'nda basketbol otobüsü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Times Meydanı'nda basketbol otobüsü

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
 - Güncelleme:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Times Meydanı'nda basketbol oynayanlar Trafiğin kalabalık nedeniyle aksaması Polislerin grubu uyarması NEW YORK - Chicago'dan gelen basketbol sever bir grup basket potası yerleştirdikleri bir okul otobüsü ile New York'un ikonik simgelerinden olan Times Meydanı'nda basketbol...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Times Meydanı'nda basketbol oynayanlar

Trafiğin kalabalık nedeniyle aksaması

Polislerin grubu uyarması NEW YORK - Chicago'dan gelen basketbol sever bir grup basket potası yerleştirdikleri bir okul otobüsü ile New York'un ikonik simgelerinden olan Times Meydanı'nda basketbol oynamak istedi.

Trafiğin kitlenmesi ve sürücülerin rahatsız olmasının ardından, grup polis tarafından meydandan uzaklaştırıldı.

Times Meydanı'nda basketbol otobüsü

Times Meydanı'nda basketbol otobüsü

Times Meydanı'nda basketbol otobüsü

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Times Meydanı, basketbol, New York, Chicago, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title