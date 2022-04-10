Times Meydanı'nda basketbol otobüsü

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Times Meydanı'nda basketbol oynayanlar

Trafiğin kalabalık nedeniyle aksaması

Polislerin grubu uyarması NEW YORK - Chicago'dan gelen basketbol sever bir grup basket potası yerleştirdikleri bir okul otobüsü ile New York'un ikonik simgelerinden olan Times Meydanı'nda basketbol oynamak istedi.

Trafiğin kitlenmesi ve sürücülerin rahatsız olmasının ardından, grup polis tarafından meydandan uzaklaştırıldı.