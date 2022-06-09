"TIME100"de en çok oyu alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Haberler

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"TIME100"de en çok oyu alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

AA - Güncel
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, New York'ta düzenlenen "TİME100" galasına video konferansla katıldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, New York'ta düzenlenen "TİME100" galasına video konferansla katıldı.

ABD merkezli Time dergisinin okuyucuları, Ukrayna Devlet Başkan Zelensky'yi mayıs ayında yapılan oylamada yılın en etkili 100 önemli kişisinden biri olarak seçti.

Time'dan yapılan açıklamada Ukrayna'nın 44 yaşındaki liderinin 3.3 milyon oy alarak genel oyların yüzde 5'iyle birinci sırada yer aldığı belirtildi.

AA / Güncel

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