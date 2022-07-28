Time: ABD'de Doktor Sıkıntısı Daha da Kötüye Gidecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Time: ABD'de Doktor Sıkıntısı Daha da Kötüye Gidecek

Time: ABD'de Doktor Sıkıntısı Daha da Kötüye Gidecek

LOS ANGELES, 28 Temmuz (Xinhua) -- Time dergisinin Pazartesi günü bildirdiğine göre, ABD'de halen yaşanan doktor sıkıntısının daha da kötüye gitmesi bekleniyor.

 - Güncelleme:

LOS ANGELES, 28 Temmuz (Xinhua) -- Time dergisinin Pazartesi günü bildirdiğine göre, ABD'de halen yaşanan doktor sıkıntısının daha da kötüye gitmesi bekleniyor. Dergi, bu endişe verici durum nedeniyle birçok hastanın sağlık durumunun daha da bozulabileceğini yazdı. Amerikan Tıp Kolejleri Birliği tarafından 2020 yılında yayınlanan verilere atıfta bulunulan haberde, 2033 yılına kadar ülkede 54.100 ila 139.000 doktor sıkıntısı görülebileceği ve doktor açığının hem birincil alanlarda hem de özel bakım alanlarında görülmesinin beklendiği belirtildi. ABD'deki en büyük sağlık personeli istihdam kurumu olan AMN Healthcare'in liderlik çözümleri bölümünün grup başkanı James Taylor, raporda, "Doktor sıkıntısı, haklı olarak, yaklaşan bir halk sağlığı krizi olarak nitelendirilebilir" dedi.

Taylor, son birkaç on yıldır kırsal ve yetersiz hizmet verilen kentsel alanlarda yaygın olan doktor açığının ve sağlık hizmetlerine erişim sorununun ülke çapında daha yaygın hale geleceğine dikkat çekti. Haberde, sorunun ciddiyetinin her uzmanlık alanı için farklı seviyede olduğu ancak birinci basamak sağlık hizmetlerinin en büyük endişe kaynağı olduğu, birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluğun son iki yılda Kovid-19 pandemisi tarafından hırpalanan acil servislere de ek yük getirdiği belirtildi. Sorunun çok yönlü olması nedeniyle, baş gösteren doktor eksikliğini gidermenin basit bir cevabı yok. Bunun yerine sağlam, yenilikçi ve çok yönlü bir yaklaşımın gerekliliğine dikkat çeken haberde, daha fazla finansman, borç hafifletme, teknoloji, bakım ekibini genişletme, evrak yükünü azaltma ve tıpta çeşitlilik ve eşitliği artırma gibi konularda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi.

Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title