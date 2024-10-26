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Timaş Yayınları'ndan İyilik Yılı Projesi Paneli

Timaş Yayınları'ndan İyilik Yılı Projesi Paneli
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Timaş Yayınları'nın düzenlediği 'İyilik Yılı' projesi kapsamında Üsküdar'da bir panel gerçekleştirildi. Yazarlar ve uzmanların katılımıyla yapılan panelde, iyilik timlerinin kurulması ve iyilik hareketlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Timaş Yayınları tarafından düzenlenen "İyilik Yılı" projesi kapsamında yazarların katılımıyla panel gerçekleştirildi.

Üsküdar'daki panelde yazar Yavuz Yiğit, psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya, eğitimci Metin Özdamarla ve yazar Ece Erdoğuş Levi konuşma yaptı.

Proje kapsamında Timaş Yayınlarının bu yılı "İyilik Yılı" ilan ederek, okullarda iyilik timleri kurulması, sponsorların desteğiyle büyük iyilik hareketleri başlaması ve iyilikte yarışılması hedefleniyor.

Timaş Yayınları Çocuk Grubu Genel Yayın Yönetmeni Savaş Özdemir, AA muhabirine, son yıllarda Türkiye'de ve dünyada yaşanan zorluklara değinerek, "Depremler, savaşlar, ekonomik sıkıntılar... İşte tam da böyle bir dönemde, iyiliğin ne kadar değerli ve iyileştirici olduğunu hatırladık. Tıpkı bir kitabın okuyucusuna umut ve güç vermesi gibi, iyiliğin de topluma aynı etkiyi yapabileceğine inandık." dedi.

Özdemir, proje ile hedeflerinin yayıncılık faaliyetlerini toplumsal sorumlulukla harmanlayarak, büyük değişimler yaratabileceklerini göstermek olduğunu söyledi.

"Bizim öncelikle iyi insana ihtiyacımız var"

Metin Özdamarlar, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı yeni bir müfredatın temelinde değerler eğitiminin olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Müfredatın en benimsediği şey etkin vatandaş yetiştirmek. Şu an en çok önemsediğimiz değerler iyilik, yardımlaşma, dayanışma ve sosyal sorumluluk... Çocukların sınıfında, okulunda, mahallesinde iyilik timleri kurarak, iyiliğin ciddi anlamda yayılması ve kimseden esirgemeden din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkese bir iyilik yaymak temel amacımız."

Özdamarlar, "İyilik Timi" kitabını yazdığını ve bir çocuğa verilebilecek en önemli değerin iyilik olduğuna vurgu yaparak, "Çocuk çok iyi matematik, fen, coğrafya bilebilir ama bizim öncelikle iyi insana ihtiyacımız var. Bizim istediğimiz, edebiyatın diliyle çocuklara iyilik yönünde farklılık yaratmak, farklılık oluşturmak ve yönlendirmek." ifadelerini kullandı.

"Organize iyiler yetiştirmemiz ve iyiliği görünür kılmamız lazım"

Panelde konuşan Ece Erdoğuş Levi, projeden bahsettiklerinde çok heyecanlandığını belirterek, "İyilik hareketi günümüz dünyasına belki de en çok ihtiyacımız olan şey ve bunu çocuklar üzerinden olması daha da kıymetli. Hem bugünümüzü hem de geleceğimizi güzelleştirmek adına iyilik bence en doğru yol. Bu hareketin dalga dalga büyümesini ben de destekliyorum." dedi.

Psikolog İrem Oturaklıoğlu Kaya, yetişkinlik döneminde kötü deneyimlerin arka planında sağlıksız geçirilen çocukluk döneminin görüldüğünü dile getirerek, "Hedefimiz bu noktada çocukların hem psikolojik sağlığını iyi oluş haline getirebilmek. Çocuklar iyi olmayı hayatın içerisinden, sosyal çevresinden de öğrensin istiyorum." diye konuştu.

Eğitimci ve yazar Yavuz Yiğit ise iyilik hareketlenin organize bir şekilde yapılması gerektiğine değinerek, "Bugün Gazze'de gördüğümüz sorun aslında kalabalık olmayan azınlıktaki bir grubun çok iyi çalışmasından dolayı gerçekleşiyor. Dünyada kötüler azınlıktalar ama çok organizeler, iyiler kalabalıklar ama çok organize değiller. Bizim organize iyiler yetiştirmemiz ve iyiliği görünür kılmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerin ve çocukların da katıldığı panel, çocuklara yönelik gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle son buldu.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel

Kültür Sanat Üsküdar Kültür Eğitim Güncel İyilik

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