Timar Jandarma Karakol Komutanı Dilek, göreve başladı Güncel Haberler Van'ın Tuşba ilçesindeki Timar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Murat Dilek, göreve başladı. Van'ın Tuşba ilçesindeki Timar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ahmet Murat Dilek, göreve başladı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde karakol ve trafik tim komutanı iken 2022 Jandarma Genel Atamalarıyla Timar Jandarma Karakol Komutanlığına atanan Jandarma Astsubay Ahmet Murat Dilek, ilçeye geldi. Göreve başlayan Dilek, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek ve asayişi sağlamak için çaba göstereceklerini söyledi. Iğdır'da 2002'de göreve başlayan Dilek, sırasıyla İzmir, Ankara, Çanakkale ve Malatya'da görev yaptı. Güncel Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu Ahmet Murat Jandarma Van Güncel Haberler

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