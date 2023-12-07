TİM Heyeti Dakar'da Senegalli İş İnsanlarıyla Görüştü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyeti, Senegal'in başkenti Dakar'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Programda Türk ve Senegalli iş insanları, ticaret ve yatırım olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) bir heyet, Senegal'in başkenti Dakar'da iş insanlarıyla görüştü.

Dakar'da bir otelde düzenlenen programa, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, yerli ve yabancı iş insanları katıldı.

Tim Başkan Vekili Güleç, programın açılışında yaptığı konuşmada, Afrika'nın Türk iş insanları için özel bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin Afrika'da sık sık birçok alanda etkinlik düzenlediğini anımsatan Güleç, Türk yatırımcıların Senegal'e ilgisinin giderek arttığını kaydetti.

Son 5 yılda 4 bin Türk firmasının Senegal ile karşılıklı ticaret yaptığını anımsatan Güleç, sadece bu yıl Senegal ile ticaret yapan firma sayısının 1600'e ulaştığını vurguladı.

Güleç, geçen yıl Senegal'e 637 milyon dolar ihracat yaptıklarını, bu ihracatın özellikle çelik, savunma ve hububat sektöründe gerçekleştiğini dile getirdi.

Büyükelçi Sağman da Senegal'in ekonomik bir dönüşümden geçtiğini ve bu kapsamda "Gelişmekte olan Senegal" programını devreye soktuğunu söyledi.

Program kapsamında Senegal'in altyapı, enerji ve insan sermayesi alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Sağman, bu dönüşüme Türkiye'nin "kazan-kazan" ilkesinden hareketle katkı sağladığını belirtti.

Sağman, Türkiye'de tarım, gıda, inşaat, makine, çelik gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarını Dakar'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından Türk iş insanları, ilgilendikleri sektörlerden Senegalli iş insanlarıyla baş başa görüşmeler yaptı.