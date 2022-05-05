TİM Başkanı Gülle: "Nisanda birim ihracat değeri 1,44 dolara yükselirken, Türk lirası ile ihracat yüzde 55 arttı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, nisanda ihracat ailesinin tarihi bir performans göstererek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu rakamla beraber, aylık en yüksek ihracat rakamımıza erişmeyi başardık. Böylece son 20 ayın 18'inde aylık rekor kaydedilmiş oldu. 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar doları aştı." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla nisan ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan TİM Başkanı Gülle, Bakan Muş'un ifade ettiği ihracat rekoru ile halka çifte bayram yaşatmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Gülle, nisan ayında ihracat ailesinin tarihi bir performans göstererek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bu rakamla beraber, aylık en yüksek ihracat rakamımıza erişmeyi başardık. Böylece son 20 ayın 18'inde aylık rekor kaydedilmiş oldu. 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar doları aştı. Yıl sonu 250 milyar dolar hedefini inşallah yılı tamamlamadan ulaşacağız." diye konuştu.

Rakamların detaylarına bakıldığında 25 sektörün ihracatını artırdığını aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"21 sektörümüzün ihracatı yüzde 10'dan fazla artış kaydetti, bu ay 3,3 milyar dolar ile ihracatını rekor bir düzeye taşıyan kimya sektörümüz ilk sırada yer alırken, 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörümüz ikinci ve 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen hazır giyim sektörümüz ise üçüncü oldu. Bu sektörlerimizin yanı sıra sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar, demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörlerimizde yaşandı. Tam 8 sektörümüz nisan ayında ihracat rekoru kırdı. Farklı sektörlerde aynı anda kaydedilen bu başarılar Türkiye'nin topyekun bir üretim ve ihracat hamlesi içinde olduğunun ispatıdır."

Nisanda en çok İstanbul, Kocaeli ve İzmir ihracat gerçekleştirdi

Gülle, nisan ayında 61 ilin ihracatını artırmayı başardığını bildirerek, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin sırasıyla; 9,4 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla İzmir olduğunu söyledi.

Bu şehirlerin haricinde ihracat artışıyla dikkati çeken diğer illerin ise ihracatını 200 milyon dolar artıran Ankara ve 94 milyon dolar artıran Denizli olduğunu aktaran Gülle, 16 ilin tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini vurguladı.

Gülle, yeni yatırımlar devreye girdikçe Anadolu'da ihracatın süratle artmaya devam ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nisan ayında Yozgat'ın ihracatını 4 kat, Nevşehir'in ihracatını 2,5 kat artırdığını özellikle vurgulamak istiyorum. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum. İhracatçılarımız bu ay, ülkemizin bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. 155 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 2 milyar dolarla Almanya, 1,8 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Aralarında Almanya, ABD, İsrail ve İspanya'nın da dahil olduğu tam 27 ülkeye ihracatta rekor kırdık. İsrail ve İspanya'da geçen ay yoğun bir katılımla ticaret heyetleri gerçekleştirmiştik. Akabinde gelen bu başarı bizler için sevinç kaynağı oldu. İspanya'ya ihracatımız 270 milyon dolar, İsrail'e ihracatımız 190 milyon dolar artış kaydetti. Bu ay ilk kez bir ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik."

Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında en büyük pazar olan Avrupa Birliği'ne ihracatın yüzde 29 artışla 10 milyar dolara ulaştığını bildiren Gülle, AB'nin ihracattaki payının yüzde 42, AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de dahil edildiğinde Avrupa Kıtası'nın nisan ayı ihracatındaki payın yüzde 55 olduğunu söyledi.

Gülle, diğer ülke gruplarında ise Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,9 milyar dolar, Afrika Kıtasına 2,4 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya 2 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini anlatarak, Sahra Altı Afrika'ya ihracatın ise yüzde 68'in üzerinde artış kaydederek ilk defa aylık 1 milyar doları aştıklarını dile getirdi.

Nisanda birim ihracat değeri 1,44 dolara yükselirken, Türk lirası ile ihracat yüzde 55 arttı

TİM Başkanı Gülle, ihracat birim fiyatında pozitif ivmenin devam ettiğini belirterek, birim ihracat değerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,44 dolara yükseldiğini vurguladı.

Firmalar tarafından ihracata duyulan yoğun ilginin 2022 yılında da ihracatçı firma sayısına yansımaya devam ettiğini ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

"Bu ay 2 bin 80 firmamız ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı. Yeni firmalarımız, nisan ayında 123,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ay ihracat yapan firma sayımız ise 48 bin 938 oldu. Miktar bazında ihracatımız ise yüzde 4 artarak 16,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Takip ettiğimiz bir diğer gösterge olan Türk lirası ile ihracatta da yükseliş devam ediyor. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 162 ülkeye toplam 8,7 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Nisan ayında Türk lirası ile olan ihracat yüzde 55 arttı.

Bir diğer müjde ise ihracat ailemizin en önem verdiği başlıklardan olan Dış Ticaret Dengesi'nden geldi. Rakamlara enerji hariç bakıldığında bu ay dış ticaret fazlası vermeyi başardık. Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 101'e yükseldi. Artık net bir şekilde görüyoruz ki Türkiye ihracatta yaptığı bu atılımın meyvelerini toplamaya başlamıştır. Enerji dahil doğrudan Dış Ticaret Fazlası vereceğimiz günler ise Allah'ın izniyle yakındır. Bunu başarmak için kenetlenmiş 100 bin kişilik kocaman bir ihracat ailesi var."

"Bu başarılar küresel ölçekte ciddi belirsizliklerin olduğu bir dönemde kaydedildi"

Gülle, hükümetin bayram öncesinde, ticaret diplomasisinin sahadaki neferleri olan ihracatçılara çok önemli müjdeler verdiğini anımsatarak, "Son müjdeler neticesinde, bayramdan önce TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile fuar alanlarındaki ilan ve reklamlar vergiden muaf olacak, ihracatımızın merkez üssü Dış Ticaret Kompleksi de ihracatçılar tarafından kullanılacak. Ayrıca iflas eden, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçları genel kurullarda alınacak kararla terkin edilebilecek. İhracat ailemize vermiş oldukları büyük desteklerden ötürü bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

İhracatın yükseliş ivmesine ivme katacak, yeni yatırımlarla daha yüksek ihracat rakamlarına vesile olacak yeni destek paketinin de açıklandığını hatırlatan Gülle, " Cumhurbaşkanımız ihracatçılara 150 milyar TL'lik kredi desteği müjdesi verdi. Ayrıca KOBİ'ler için de 250 milyon lira ve KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limit öngörülmesi de son derece önemli. İhracat ailemiz bu destekle çok daha büyük hedeflere yürüyecek. Ne mutlu ki ihracatçımızın derdiyle dertlenen bir hükümetimiz, ihracatçıları yol arkadaşı olarak addeden bir Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımıza, ihracat ailemize sonsuz desteklerinden ötürü şükranlarımızı arz ediyoruz." diye konuştu.

Gülle, genel ihracat rakamlarında, yılın ilk çeyreğini son derece başarılı bir performansla kapattıklarını, çeyreklik ihracatı da 60 milyar doların üzerine taşımayı başardıklarını, bu başarının ivmelenerek devam edeceğini önceki aylar da ifade ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Nisan ayında ulaştığımız 23,4 milyar dolarlık ihracat yıl sonu 250 milyar dolar ihracat hedefimize giden yolda çok önemli bir destek oldu. Bu başarıların küresel ölçekte ciddi belirsizliklerin olduğu bir dönemde kaydedildiğini özellikle çizmek istiyorum. Tarımsal emtia, metaller ve enerji kaynakları açısından son derece önemli bir bölgede yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı, ek olarak Rusya'ya karşı uygulanan sert yaptırımlar küresel piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Emtia fiyatlarındaki sert dalgalanmaların yanı sıra finansal ve lojistik sorunlar da bölgede yaşanıyor. Bu süreçte ihracatçılarımız devletimizin her kademesiyle koordinasyon halinde çalışıyor.

Geçen hafta TİM Export Talks programımızda Moskova Büyükelçimiz Mehmet Samsar ile ihracatçılarımızı sanal bir görüşmede bir araya getirdik. İhracatçılarımız doğrudan Büyükelçimizden bilgi alma olanağı elde ettiler. Kriz dönemlerinde hükümetimiz ve devletimizle ortak çalışmak sorunların daha etkili bir şekilde çözümüne vesile oluyor. Küresel ticarette belirsizliği artıran bir diğer faktör ise Çin'de özellikle 25 milyon nüfuslu Şangay'da uygulanan salgın tedbirleri. Belirsizlik ticaretin önündeki en büyük engeldir. Ancak ihracatçılarımız bu belirsizlik ortamında bile yeni rekorlara ulaşmayı başarıyor, üretim ve ihracatta kesintiye asla müsaade etmiyorlar."

Bu durumun istatistiklerde de kendini gösterdiğini belirten Gülle, imalat sanayinin ekonomiye dair beklentilerini gösteren Reel Kesim Güven endeksinin bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 109,7 olduğunu, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranının ise önceki aya göre 0,5 puan artarak 77,8'e ulaştığını, sanayi üretim endeksinde son gelişmelerle yıllık bazda yüzde 13,3 seviyesine artış kaydedildiğini bildirdi.

"Ticaretin önündeki engelleri kaldıran bölgesel yakınlaşmaları son derece önemli buluyoruz"

Gülle, Türkiye'nin son derece güçlü bir üretim performansı gösterdiğini anlatarak, "Bu tablodan oldukça memnun olmak üzere, hem üretim hem de ihracat tarafını çok daha ilerilere taşımak gerektiğini biliyoruz ve gelecek planlamalarımızı bu doğrultuda hazırlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacak olan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak olan üretimdir. Mal ve hizmet ihracatıdır." dedi.

İhracatın belirsizliğe, enflasyonist baskıya, yüksek emtia ve ara mal fiyatlarına rağmen azimle yoluna devam edip tarihi başarılara imza attığını ifade eden Gülle, küresel ölçekte ardı arkası kesilmeyen krizler ve Türkiye'nin kesintisiz, dinamik üretim yapısı "Güvenilir Tedarikçi Liman" olma özelliğini öne çıkardığını söyledi.

Gülle, kriz dönemlerinin fırsatlar barındırdığını en iyi ihracatçılar bildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle dönemler, markalar doğurur; işini iyi yapanı, hakkıyla yapanı parlatır. Salgın aşamasıyla başlayan, savaş sebebiyle devam eden küresel tedarik zincirindeki dönüşüm ve yükselen yakından tedarik eğilimi Türkiye'nin jeopolitik konum avantajını daha etkin kullanacağımız bir dönemin habercisidir. Son dönemde ikili ilişkilerdeki yakınlaşmanın ardından ihracat ailesi olarak, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile çok önemli temaslarda bulunduk. Bu ülkelerde bize gösterilen teveccüh ve Türk mallarına olan ilginin son derece yüksek olduğunu vurgulamak isterim.

Cumhurbaşkanımızın açtığı kapılardan girmek ihracatçılarımızın işidir. Yakın bir dönemde, benzeri sorunlar yaşadığımız diğer ülkelerde de ciddi bir ihracat atılımı başlatacağız. Ticaretin önündeki engelleri kaldıran bölgesel yakınlaşmaları son derece önemli buluyoruz. Bu yakınlaşmaları tesis eden, ihracatçılarımızın önünü açan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm hükümetimize ihracat ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz."

2022 yılı ihracat hedefi olan 250 milyar dolara ulaşmak için ihracatı geçen yıla göre her ay 2,1 milyar dolar artırmak gerektiğini anımsatan Gülle, "Biz bu ay, ihracatımızı bu rakamın neredeyse iki katı kadar artırdık. Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda 15 milyar dolar artıdayız. Mevcut ivmenin yükselişle devam ediyor olması, son derece önemli. Tüm hedeflerimize büyük bir azim ve inançla yürüyoruz. İhracat artışından kaynaklanan yüksek bir refah seviyesi hedefliyoruz. Çünkü ihracatla yükselen Türkiye ihracatla yükselen 84 milyon demek." diye konuştu.

TİM Başkanı Gülle, 61 ihracatçı birliğinin başkanlık seçimlerinde güven tazeleyerek görevine devam eden ve başkanlığa yeni seçilen tüm birlik başkanlarını tebrik etti.