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Tillo heriresi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Tillo heriresi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

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Siirt'in Tillo heriresi coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Siirt'in Tillo heriresi coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret almak üzere Türkiye Patent Enstitüsü'ne gönderilen şekerleme olan Tillo heriresi onaylanarak Türk Patent Enstitüsü Coğrafi İşaret bülteninde yayınlandı.

Tillo heriresi Siirt'in coğrafi işaret alan 6. ürünü oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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