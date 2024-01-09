Tilkinin karla kaplı arazide fare avı

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından aç kalan bir tilkinin fare avı objektiflere yansıdı.

Ardahan'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Yaban hayvanları, hava sıcaklığının sıfırın atlında 10 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da yiyecek ararken görüntülendi. Ardahan-Artvin kara yolu Sulakyurt köyü yakınlarında karla kaplı arazide yiyecek arayan bir tilkinin av mesaisi görüntülendi.

Arazide gezinen tilkinin fare avı renkli görüntüler oluşturdu. Farelere odaklanan tilki, avını kısa sürede yakalıyor. Tilki burada yakaladığı fareyi yiyerek karnını doyurmaya çalıştı.