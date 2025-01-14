Tilkilerin bahçedeki kar eğlencesi kamerada

ERZURUM - Erzurum'un Palandöken ilçesinde kent merkezine gelen tilkiler boş bahçede karın keyfini çıkardılar. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ne gelen iki tilki bahçede karlı zeminde bir süre oynadıktan sonra gözden kayboldular. Tilkilerin birbirleriyle olan oynamaları binada oturan vatandaş tarafından görüntülendi.