Tilki Yavrularının Oyun Oynama Anları Kamerada

Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 3 tilki yavrusu Bağlarbaşı Mahallesi'nde yolda oyun oynarken görüntülendi. Yavruların eğlenceli anları güvenlik ve cep telefonlarıyla kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tilki yavrularının yolda oyun oynaması görüntülendi.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki yolda gezen 3 tilki yavrusu uzun süre birbirleriyle oynadı.

Zaman zaman çevreyi gözleyen yavrular, bir süre sonra gözden kayboldu.

Tilki yavrularının oyunu, güvenlik ve cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
500
