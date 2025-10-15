Tilki Yavrularının Oyun Oynama Anları Kamerada
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 3 tilki yavrusu Bağlarbaşı Mahallesi'nde yolda oyun oynarken görüntülendi. Yavruların eğlenceli anları güvenlik ve cep telefonlarıyla kaydedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tilki yavrularının yolda oyun oynaması görüntülendi.
Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki yolda gezen 3 tilki yavrusu uzun süre birbirleriyle oynadı.
Zaman zaman çevreyi gözleyen yavrular, bir süre sonra gözden kayboldu.
Tilki yavrularının oyunu, güvenlik ve cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
