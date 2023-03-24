TikTok yasağına Fransa da katıldı

ABD, Almanya ve İngiltere'nin ardından Fransa da TikTok'un kurumsal cihazlarda kullanımını yasaklıyor.

ABD, Almanya ve İngiltere'nin ardından Fransa da TikTok'un kurumsal cihazlarda kullanımını yasaklıyor. Kamu çalışanlarının cihazlarında Twitter, Instagram ve Netflix de yasaklanacak.Fransa, kurumsal cihazlarda TikTok ile Instagram, Twitter ve Netflix'in kullanımını yasaklıyor. Derhal yürürlüğe gireceği duyurulan yasağa gerekçe olarak güvenlik ve veri güvenliği yetersizliği gösterildi. Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanlığı'nın yasak duyurusunu Twitter üzerinden yapması dikkat çekti. Duyuruda, "Hükümet, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, kamu çalışanlarına verilen resmi telefonlara eğlence amaçlı uygulamaların indirilmesini ve yüklenmesini yasaklamıştır" denildi.

TikTok CEO'sunun ifadesi yeterli bulunmadı

Daha önce ABD, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği Komisyonu, Çin'e ait kısa video platformunun kamu çalışanlarının telefonlarına indirilmesini yasaklamıştı. Çin istihbarat birimlerinin platform yoluyla veri toplayabileceğine ilişkin endişelerin dile getirildiği ABD'de TikTok'un tamamen yasaklanması da gündemde.

Perşembe günü ABD Kongresi'nde ifade veren şirket CEO'su Shou Zi Chew, platformun 150 milyon Amerikalı kullanıcının güvenliğini sağlamak için her şeyi yaptıklarını savunmuş, ancak Shou'nun savunmasının komite üyelerinin endişelerini gidermekten uzak olduğu yorumları yapılmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Cuma günü yaptığı açıklamada, TikTok CEO'sunun ifadesini "oldukça endişe verici" olarak nitelendirerek, senatörlerin TikTok hakkındaki ulusal güvenlik endişelerine yönelik iki partili yasa tasarısını onaylayacaklarını düşündüğünü ifade etti.

McCarthy, Shou'nun beş saatten fazla süren ifadesine ilişkin, "İşte size Çin'in veri casusluğu yapmadığını söyleyemeyen bir CEO" diye konuştu.

Slovakya'da siber saldırı endişesi

Slovakya'da da meclis çalışanlarının TikTok kullanmaktan kaçınmalarının tavsiye edildiği belirtildi. Parlamento yönetimi, uygulamanın meclisin altyapısının tamamında bloke edildiğini, böylece uygulamayı indiren cep telefonlarının parlamentonun bilgisayar ağına bağlanmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Yönetim, "ölçüsüz biçimde veri toplayan uygulamanın bu verileri büyük bir siber saldırı için kullanabileceğine" dikkat çekti.

Çin merkezli ByteDance grubuna ait olan TikTok söz konusu iddiaları geri çeviriyor. Platformun dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Reuters,dpa/SÖ,EC

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