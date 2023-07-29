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Tiktok'ta Çıplak Zeytin Havuzuna Girme Videosu Tepkilere Neden Oldu

Güncel Haberler

Sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Sosyal medya platformu Tiktok'ta yayınlanan ve Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çıplak zeytin havuzuna girme videosu tepkilere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Manisa'daki bir zeytin işletmesinde çekildiği iddia edilen videoda çıplak şekilde zeytin havuzuna giren bir kişinin insan sağlığına uygunsuz bir şekilde zeytinleri sepetlediği görülüyor. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Manisa Güncel Haberler

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