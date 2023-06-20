Tiktok'ta 1,2 Milyar TL'lik Kara Para Operasyonu: 120 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tiktok yayınlarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan yayınlardaki konuşmalardan şüphelendi. Yayıncılar ve onlara para aktaran şüphelilerle ilgili inceleme başlatan ekipler, para gönderen kişilerle yayıncıların anlaşmalı olduğunu belirledi. Kredi kartların çalındığını veya kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda banka hesaplarında 1,2 milyar TL para akışı olduğunu tespit etti.

HESAPLARINA MİLYONLAR AKTARILAN FENOMENLER