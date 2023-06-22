Tiktok'ta 1,2 Milyar Liralık İade Vurgunu Operasyonu

İstanbul'da yapılan operasyonda Tiktok'ta iade yöntemiyle 1,2 milyar liralık vurgun yapan şüpheliler arasında fenomenler de bulunuyor. Operasyonda 120 kişi gözaltına alındı. Fenomenlerin yüzde 30 komisyon aldığı sistemde, bir fenomenin bebeğini düşürmek için başka bir fenomen 13 milyon lira aldı.

İSTANBUL'da iade yöntemiyle 1,2 milyar liralık Tiktok vurgunu yapan ve aralarında çok sayıda fenomenin de bulunduğu şüphelilere yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Gözaltında olan 'By Hünkar' lakaplı Ahmet D.'nin, yine Tiktok fenomeni Çağla Çağlayan'a fenomen Arslan Bey'den olan bebeğini 13 milyon lira karşılığında zorla ilaç içtirerek düşürttüğü öne sürüldü. Öte yandan Çağla Çağlayan başından geçenleri, bir Tiktok kullanıcısının ise şüphelilerin kullandığı iade yöntemini anlattığı anlara ait görüntülere ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tiktok hesapları üzerinde yapılan çalışma sırasında bazı yayınlardaki konuşmalardan şüphelenerek çalışma başlattı. İnceleme sırasında bazı kullanıcıların yayınlarda dolandırıcılık yapıldığından, Tiktok'un açığı olduğundan bahsetmeleri üzerine, aralarında Tiktok fenomenlerinin de bulunduğu bazı kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sırasında 4 binden fazla bahka hesabını inceleyen ekipler, 1,2 milyar lira para akışı olduğunu saptadı.

POLİS PARA AKIŞININ ANLAŞMALI KİŞİLER ARASINDA OLDUĞUNU SAPTADI

FENOMENLERE YÜZDE 30 KOMİSYON

İADE YÖNTEMİNİ BİR TİKTOK KULLANICISI CANLI YAYIN YAPARAK ANLATTI