Tiktok'ta 1,2 Milyar Dolar Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tiktok hesapları üzerinde yapılan çalışma sırasında bazı yayınlardaki konuşmalardan şüphelenerek çalışma başlattı. Yapılan inceleme sırasında bazı kullanıcıların yayınlarda dolandırıcılık yapıldığından, Tiktok'un açığı olduğundan bahsetmeleri üzerine, aralarında Tiktok fenomenlerinin de bulunduğu bazı kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sırasında 4 binden fazla bahka hesabını inceleyen ekipler, 1,2 milyar lira para akışı olduğunu saptadı.

POLİS PARA AKIŞININ ANLAŞMALI KİŞİLER ARASINDA OLDUĞUNU SAPTADI

Yapılan araştırmalarda para gönderen kişilerle, yayıncıların anlaşmalı olduğunu belirledi. Araştırmalarda Tikton'un bir kereye mahsus olmak üzere platformda sanal para olarak kullanılan 'jetonun' iade edilebileceğini, bunu fark eden bazı kişilerin önce Tiktok fenomenleriyle anlaştığını daha sonra ise çalıntı ya da kopyalanmış kredi kartlarıyla jeton alarak bu fenomenlere gönderdiklerini belirledi. Fenomenlerin gelen jetonu şüphelilerin belirledikleri hesaplara aktardığını, jeton hesaplara dağıtıldıktan sonra şüphelilerin Tiktok'a aldıkları jetonu iade etmek istedikleri, Tikton'un fenomenlerden jetonu geri istediği ancak fenomenlerin jetonu dağıtması sebebiyle ödemeyi kendi hesabından yaptığı anlaşıldı. Polis, para akışının anlaşmalı kişiler arasında olduğunu ve bu şekilde Tiktok'un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

PARA, EV, ARSA, ARAÇ VE ŞİRKETLERE EL KONULDU

HESAPLARINA MİLYONLARCA PARA AKTARILDI

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Operasyonun ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları sonrasında, bir sosyal medya platformunda sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi. 4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi ve bu hesaplar arasında 1,2 Milyar TL para akışı olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 37 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 120 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.