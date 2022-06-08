TikTok modaya uydu: Merakla beklenen özellik geliyor - Haberler

Kısa video platformu TikTok, kullanıcıların merakla beklediği bir özelliğe kavuşuyor. Çinli şirketten gelen son açıklamada TikTok Avatar özelliği onaylandı. Artık kendi avatarınızı oluşturup arkadaşlarınıza gönderebilir veya video çekebilirsiniz.

TikTok'ta Avatar nasıl yaratılır?

Bir süre önce Instagram'da da sunulan avatar özelliği farklı platformlara genişlemeye devam ediyor. Apple'ın Memoji özelliğine benzeyen yeni TikTok güncellemesi, kullanıcıların sosyal medya uygulamasında sanal karakterler yaratmasına izin verecek.

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Kısa video uygulamasına yeni gelen özellik, uygulamanın efektler bölümünde 'Avatar' araması yaparak bulunabilir. TikTok'ta avatar yaratmak için akıllı telefonun kamerasından yardım alabilirsiniz. Kameradan yüzünüzü tarayacak olan uygulamada, saç renginden cilt tonuna kadar çeşitli ayarlamalar yapmak da mümkün.

TikTok'ta oluşturduğunuz avatarı çıkartma olarak paylaşabilir, arkadaşlarınıza gönderebilir veya video kaydederek profilinize yükleyebilirsiniz. Çinli şirket, yeni özelliğin küresel olarak sunulduğunu dile getirdi. Yani uygulamayı güncelleyerek avatarınızı hemen yaratabilirsiniz.

TikTok'un sunduğu yeni özellik aslında diğer uygulamalara benzer şekilde çalışıyor. Kullanıcılar, uygulama içi sanal karakterlerini farklı saç stilleri, piercing, aksesuar ve daha fazlasıyla özelleştirme hakkına sahip.

"Kıyafetlerden cilt tonlarına ve saç renginden dokuya kadar, kapsayıcı özellikler ve deneyimler oluşturmak önceliğimiz olmaya devam ediyor. Topluluğumuzu dinlemeye ve geliştirmenin her adımında içerik oluşturuculardan geri bildirim almaya devam edeceğiz."

Sosyal medya uygulamalarında sanal karakterler oluşturmak bir hayli popüler hale geldi. Xiaomi ve Apple gibi üreticiler arayüzlerinde; Instagram ve Snapchat gibi uygulamalar ise kendi platformlarında avatar yaratmaya izin veriyor. Ancak bir avatarı farklı bir platformda kullanmak şu anda oldukça kısıtlı.

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