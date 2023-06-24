Tiktok Jetonu dolandırıcılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Sosyal medya uygulamalarında sanal para gibi kullanılan jeton uygulamasını kullanarak 1 milyar 200 milyon lira vurgun yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan 163 şüpheliden, mahkemeye sevk edilen 67 kişiden 10'u tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, silah, uyuşturucu ele geçirildi. 42 fenomenin mal varlıklarına el konulmuştu.

Sosyal medya uygulamalarında sanal para gibi kullanılan jeton uygulamasını kullanarak 1 milyar 200 milyon lira vurgun yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan 163 şüpheliden, mahkemeye sevk edilen 67 kişiden 10'u tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya uygulaması Tiktok Jetonu üzerinden yapılan dolandırıcılıkla ilgili 20 Haziran'da 37 ilde operasyon düzenlemiş, 215 kişinin yakalanmasının hedeflendiği eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 167 şüpheli yakalanmıştı.

PARA, SİLAH, UYUŞTURUCU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 967 bin lira nakit para, 52 bin 300 dolar, 6 bin 750 euro, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 93 mermi, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital malzemelere de incelenmek üzere el konulmuştu.

42 FENOMENİN MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Operasyona dönüşen çalışma sürecinde MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından da şüphelilerin varlıklarının incelendiği belirtildi. 42 fenomene ait bin 700 banka hesabı, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, 1 villa, 9 arsa, 6 iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konulmuştu.

Emniyetteki işlemlerin ardından 163 şüpheliden 96'sı serbest bırakılırken, 67'si adliyeye gönderildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 33'ü tutuklama, 34'ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sorgu işlemlerinin bitiminde toplamda 10 şüpheli tutuklanırken, 57 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.