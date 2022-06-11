Tiktok, İrlanda'da 1.000 Yeni İstihdam Yaratacak - Haberler

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Tiktok, İrlanda'da 1.000 Yeni İstihdam Yaratacak

Xinhua - Güncel
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Tiktok, İrlanda'da 1.000 Yeni İstihdam Yaratacak

DUBLİN, 11 Haziran (Xinhua) -- İrlandalı yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklamada TikTok'un 1.000 yeni istihdam yaratarak ülkedeki işgücünü 3.000'in üzerine çıkaracağını duyurdu.

DUBLİN, 11 Haziran (Xinhua) -- İrlandalı yetkililer Cuma günü yaptıkları açıklamada TikTok'un 1.000 yeni istihdam yaratarak ülkedeki işgücünü 3.000'in üzerine çıkaracağını duyurdu. Doğrudan yabancı yatırımı ülkeye çekmekten sorumlu devlet kurumu IDA Ireland tarafından yapılan açıklamaya göre yeni iş fırsatlarına ilişkin duyuru, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile TikTok CEO'su Shou Zi Chew'un biraraya geldiği toplantıda yapıldı.

Martin, "TikTok'un son genişlemesi, şirketin Avrupa ve küresel operasyonları için İrlanda'nın önemli bir merkez olarak öne çıkmasını sağlıyor ve şirketin ülkemize olan bağlılığının net bir kanıtını oluşturuyor" diye konuştu. IDA Ireland CEO'su Martin Shanahan'a göre TikTok çok sayıda önemli faaliyetini İrlanda'da konumlandırmış durumda. TikTok, merkezi Beijing'de yer alan Çinli internet teknolojisi şirketi ByteDance'ın sahip olduğu popüler bir sosyal medya video paylaşım platformu.

Xinhua / Güncel

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