Tiktok Dolandırıcılığı Operasyonu: 67 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başta İstanbul olmak üzere 37 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 163 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tiktok isimli sosyal medya platformu üzerinden şüpheli şahısların çalıntı, kopyalanmış kredi kartları ve nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen kredi kartları ile bazıları milyonlarca takipçiye sahip yayıncı diye tabir edilen şahıslarla karşılıklı anlaşarak örgütsel bir organizasyon içinde yer aldıkları, şiddete başvurdukları,yayın esnasında hediye gönderip suçtan elde ettikleri suç gelirine yasal görünüm kazandırmaya çalıştıkları, on milyonları aşan genç takipçilerine zengin hayatlarını yansıtarak onları da yasadışı hayatlarına teşvik ettikleri ve genel manada aklama suçunu işledikleri tespit edilmiştir. Tespit edilen 215 şahsa ait 4 binden fazla banka hesap hareketi incelenmiş, aralarında 1,2 milyar lira para akışı olduğu ve bahse konu paranın suçtan elde edilen gelir olduğu MASAK tarafından da raporlanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde hesapçı şahıslara kart temini yapan iki şahıs banka ve kredi kartlarının ATM cihazları içerisine kopyalama cihazı yerleştirilme yöntemini kullanarak, kopyalama işlemi gerçekleştirdiği esnada suçüstü yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

İSTANBUL'DA 26 İLÇEDE OPERASYON YAPILDI

İstanbul'da 26 ilçede operasyon yapıldığı belirtilerek, "Şüphelilere yönelik suça konu tarih itibariyle yapılan mal varlığı araştırma çalışmalarında 42 şahsa ait 1 adet villa, 38 daire, 6 iş yeri, 9 arsa, 38 araç, 14 şirkete ait ortaklık payları, bin 700 banka hesabı ve tüm kripto varlıklarına mahkeme kararıyla el konulmuştur. Olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve delillerin toplanması amacıyla ilimiz İstanbul (26 ilçe) başta olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Zonguldak, Balıkesir, Elazığ, Kastamonu, Mersin, Ordu, Şırnak, Tekirdağ, Van, Yalova illerinde toplam 37 ilde, 215 kişiye eş zamanlı operasyon yapılmış, 162 şüpheli şahıs yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

33 kişinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Şüpheli 67 şahıs 23 Haziran 2023 günü savcılığa mevcutlu olarak sevk edilmiş, 33 şüpheli tutuklamaya sevk edilmiş, 34 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi" denildi.