TikTok Dolandırıcılığı Operasyonu: 10 Tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başta İstanbul olmak üzere 37 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 163 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 67 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 33 şüpheli tutuklama talebiyle, 34 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 10 şüphelinin tutuklanmasına, 57 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel