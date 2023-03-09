Tiktok, Avrupa'da Kullanıcı Verilerini Korumaya Yönelik Yeni Önlemler Aldı

ABD'de Los Angeles'a bağlı Culver City'de TikTok Los Angeles Ofisi'nin önündeki logo, 21 Ağustos 2020. (Fotoğraf: Xinhua)

Yeni önlemler arasında TikTok çalışanlarının, Avrupalı TikTok kullanıcılarının verilerine erişimleri ve Avrupa dışına veri aktarımlarını belirleyecek güvenlik ağ geçitleri kullanılması yoluyla kullanıcı verilerine erişime ilişkin kontrollerin artırılması yer alıyor.

DUBLİN, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'e ait sosyal medya platformu TikTok, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Avrupa'da kullanıcı verilerinin korunmasını güçlendirmek için alacağı bir dizi yeni önlemi duyurdu.

Yeni önlemler arasında TikTok çalışanlarının, Avrupalı TikTok kullanıcılarının verilerine erişimleri ve Avrupa dışına veri aktarımlarını belirleyecek güvenlik ağ geçitleri kullanılması yoluyla kullanıcı verilerine erişime ilişkin kontrollerin artırılması yer alıyor.

TikTok, "Tüm veri erişimleri yalnızca ilgili veri koruma yasalarına uymakla kalmayacak, aynı zamanda önce bu güvenlik ağ geçitlerinden ve ek kontrollerden geçecek" dedi.

Süreç, bağımsız bir Avrupa güvenlik şirketi tarafından denetlenecek.

ABD'nin New York kentinde bir akıllı telefon ekranında TikTok logosu görülüyor, 30 Ağustos 2020. (Fotoğraf: Wang Ying/Xinhua)

TikTok ayrıca, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerin anonimleştirilmesi gibi ileri teknolojiler kullanacağını ve böylece ek bilgi olmadan bir bireyin kimliğinin tespit edilemeyeceğini bildirdi.

Şirket, İrlanda ve Norveç'te iki yeni veri merkezi daha kurarak bu yıldan itibaren Avrupalı kullanıcı verilerini yerel olarak depolamaya başlayacak.

TikTok'un Avrupa'daki ilk veri merkezi geçen yıl İrlanda'nın başkenti Dublin'de kurulmuştu.

TikTok, "Faaliyete girdikten sonra, bu üç veri merkezi toplam yıllık 1,2 milyar euroluk (1,26 milyar ABD doları) yatırımı temsil edecek" diye belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da TikTok uygulamasını gösteren bir cep telefonu, 11 Ağustos 2020. (Fotoğraf: Ray Tang/Xinhua)

"Project Clover" adı verilen yeni önlemler bu yıl boyunca ve 2024'ün başlarında uygulanacak.

TikTok'un şu anda Avrupa'da 150 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Şirket, "Böyle bir ölçek, önemli sorumlulukları da beraberinde getiriyor" diyerek şöyle devam etti: "Topluluğumuzun ve verilerinin güvenliğini, gizliliğini ve emniyetini sağlayarak güven oluşturmak çok önemli."