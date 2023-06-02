TİKAV, depremzedelerin Ankara'ya uyum sürecine destek oluyor

Akfen Holding'in kurucusu olduğu ve toplumsal fayda sağlamayı kendisine misyon edinen Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında 'El Ele Birlikteyiz' çatısı altında hayata geçirdiği faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. Deprem bölgesinde bulunan fakat barınma, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarından dolayı Ankara'ya gelen ve Ülkü Akın Ortaokulu'nda eğitimlerine devam eden öğrenciler ile velileri için yeni bir program hayata geçirdi. Proje ile öğrencilerin ve velilerin Ankara'ya ve okula uyum sürecini kolaylaştırmayı, deprem travmasını aşmalarına yardımcı olmayı ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlanıyor.

Depremden etkilenen 3 bin üniversite öğrencisine ömür boyu eğitim bursu sağlayan TİKAV, proje kapsamında deprem bölgesinden Ankara'ya gelen ve Ülkü Akın Ortaokulu'nda eğitimlerine devam eden öğrenciler ile velileri için çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve fiziksel aktiviteler düzenlenerek, okula uyum süreçlerinin kolaylaştırılması, deprem travmasının aşılmasına yardımcı olunması ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefliyor.

'El Ele Birlikteyiz' ile deprem bölgesinden gelen öğrencilerin ve velilerin Ankara'ya ve okula uyum sürecini kolaylaştırmayı, deprem travmasını aşmalarına yardımcı olmayı ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlanıyor. Bu kapsamda, çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve fiziksel aktiviteler düzenlenerek öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine, velilerin ise sosyalleşmelerine katkı sağlanıyor.

Depremzede velilerle tanışma etkinliğinde konuşan TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nafiz Turgut, yaşanan afetin büyüklüğü ve etki alanının genişliği nedeniyle farklı şehirlere gitmek zorunda kalan ailelerin ve çocuklarının sıkıntılarına psikososyal zorlukların da eklendiğini ifade etti. Turgut, bu noktada TİKAV'ın geçmiş yıllardan oluşan deneyim ve birikimi ile tüm olanaklarıyla ailelere ve öğrencilere destek olmak üzere harekete geçtiğini kaydetti.

DEPREMZEDELERE HER HAFTA BİR ETKİNLİK YAPILIYOR

'El Ele Birlikteyiz' projesinin ilk haftasında velilerle tanışma etkinliği gerçekleştirildi. İkinci haftada ise öğrencilere yönelik bir drama atölyesi ve annelere yönelik bir nefes terapisi programı düzenlendi. Üçüncü hafta veli ve öğrencilerin katılımında rehberler eşliğinde Ankara Kültür Gezisi gerçekleştirilirken, Maya Vakfı'nın Travmaya Duyarlı Okul Programı kapsamında okullun tüm velileri, idarecileri ve öğretmenleriyle Travmaya Duyarlı Okul Atölye çalışması yapıldı. El Ele Birlikteyiz'in dördüncü haftasında ise annelerle nefes terapisi çalışması devam ederken, Ankara Kulübü Derneği Seymenleri tarafından Seğmen Kültürü anlatılarak, öğrencilerin katılımında çalıştay gerçekleştirildi.

Program kapsamında gelecek haftalarda da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler devam etmesi planlanıyor. TİKAV daha önce depremden etkilenen üniversite öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca El Ele Birlikteyiz Burs Programı ile destek sağlayacağını duyurmuş, Akfen Holding'in sponsorluğunda bin öğrencinin burs alacağı programa 108 bin 127 kişilik yoğun bir başvuru olmuştu. TİKAV bunun üzerine Akfen Yenilenebilir Enerji ve Acacia Maden İşletmelerinin de desteğiyle toplam burs verilen öğrenci sayısını 3 bine çıkartmıştı.

'El Ele Birlikteyiz' projesinin ev sahibi olan Ülkü Akın Ortaokulu, Akfen Holding'in, eğitime verdiği önemin bir göstergesi olarak gelecek nesle armağan ettiği okullardan biri olarak biliniyor. Okul, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılının başında Ankara Valiliği ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın arasında yapılan protokol ile Ankara'daki öğrencilerin hizmetine sunulmuştu.