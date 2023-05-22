TİKA ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliğiyle eğitim programı düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Adalet Akademisi işbirliğinde düzenlenen "Adalet Hizmetleri Eğitim Programı (AHEP)" kapsamında Azerbaycanlı hakim ve savcılara yönelik düzenlenen "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri" konulu eğitim programı tamamlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Adalet Akademisi işbirliğinde düzenlenen "Adalet Hizmetleri Eğitim Programı (AHEP)" kapsamında Azerbaycanlı hakim ve savcılara yönelik düzenlenen "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri" konulu eğitim programı tamamlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri" konulu eğitim programına, Azerbaycan Adalet Akademisi Rektör Yardımcısı Elçin Halefov ile ülkelerinde görev yapan hakim ve savcılardan oluşan 35 kişilik heyet katıldı.

Program açılışında konuşan TİKA Daire Başkanı Uğur Tanyeli, "Türkiye Adalet Akademisi ile derin işbirliğimiz çerçevesinde, bugüne kadar 120'den fazla organizasyon ile dünyanın farklı ülkelerinden 2 bin 300 hakim ve savcı adayına yönelik tematik eğitim programları düzenledik." ifadesini kullandı.

Tanyeli, program vesilesiyle, Türk hukukunda ihtisas mahkemelerinin işleyişinin detaylı şekilde aktarılacağını ve tecrübenin satın alınabilecek bir meta olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz bu eğitim programları ile ülkeler arasındaki tecrübe paylaşımının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu program tüm katılımcıların meslek yaşamına katkı sağlayacaktır."

Bugüne kadar 324 hakim adayı Türkiye Adalet Akademisinde eğitim gördü

Azerbaycan Adalet Akademisi Rektör Yardımcısı Halefov da burada olmaktan son derece memnun olduğunu belirterek, "Türkiye Adalet Akademisi ile Azerbaycan Adalet Akademisi arasında hakim ve savcı adaylarının eğitimine yönelik işbirliği çok eskilere dayanıyor." dedi.

Bu zamana kadar 324 hakim adayının Türkiye Adalet Akademisinde eğitim gördüğünü kaydeden Halefov, "Devletlerimizin her iki milli hukuk sistemini bilen hakimlere ve hukukçulara ihtiyacı var. Bu sebeple düzenlenen bu programlar çok önemlidir." şeklinde konuştu.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de dört temel alanda faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, Türkiye Adalet Akademisi olarak hakim-savcı eğitimleri, hakim-savcı adaylarının yetiştirilmesi, kamu kurumlarında çalışan hukuk ve adalet alanında eğitime ihtiyaç duyan kamu görevlilerine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlediklerini ifade etti.

Özdemir, yurt dışındaki hakim ve savcılarla ortak adalet anlayışı tesis etme anlamında yurt dışı eğitim programları düzenlediklerini de aktardı.