TİKA ve Türk Kızılay, Irak'a kalkınma ve insani yardım alanlarında destek olmayı sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılay, Türkiye'nin insani yardımlarını ve kalkınma tecrübesini eğitim, sağlık, dezavantajlı gruplar ve tarihi mirasın korunması gibi birçok alanda Irak'a destek olarak sunmaya devam ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılay, Türkiye'nin insani yardımlarını ve kalkınma tecrübesini eğitim, sağlık, dezavantajlı gruplar ve tarihi mirasın korunması gibi birçok alanda Irak'a destek olarak sunmaya devam ediyor.

Irak'ta faaliyet yürüten Türk kurumlarının temsilcilikleri, doğal afetlerde verdikleri desteklerden ihtiyaç sahiplerinin gıda ve kıyafet ihtiyaçlarına, meslek edindirme kurslarından Osmanlı yadigarı türbe ve camilerin onarılmasına kadar birçok alanda önemli rol oynuyor.

TİKA Bağdat Koordinatörü Oğuzhan Dinler ve Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkan Vekili İsmail Atik, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla Irak'taki insani yardım ve kalkınma alanındaki desteklerini AA muhabirine anlattı.

"Irak'ın ulusal planlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlıyoruz"

TİKA'nın 1992 yılında kurularak Türkiye'nin dünyaya yansıyan yüzü olduğunu ve 59 ülkede 61 ofisiyle hizmet verdiğini hatırlatan TİKA Bağdat Koordinatörü Dinler, Bağdat Ofisi'nin de Mart 2017'de hizmete başladığını belirtti.

Dinler, TİKA'nın, Türkiye'nin kalkınma yolundaki tecrübelerinin sistematik ve sağlıklı bir şekilde yerel şartları da dikkate alarak görev yapılan ülkelere aktarılmasını amaçladığını vurguladı.

Ülke ofislerinin uzun vadeli kalkınma hedefleri ve stratejileri belirlediğini ve bunun yanı sıra kısa vadeli projelerin de bulunduğunu aktaran Dinler, bunlara örnek olarak, "Mesela ramazan ayında gıda paketleri dağıtıyoruz veya daha kırsal kesimleri seçerek okulların kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması da her sene devam eden bir hizmetimiz." dedi.

Dinler, sözlerine şöyle devam etti:

"Irak'ta yardım yaparken kalkınma alanındaki izlediğimiz politikalar Irak'ın da ulusal planlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor. Örneğin Irak 'Daha Yeşil Bir Bağdat' isimli proje başlatmıştı. Biz de 15 Temmuz'da Türkiye'nin yardım elini uzatarak Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'nde fidan dikimi gerçekleştirdik."

"Tarihi mirasın korunmasını da önemsiyoruz"

Bunun dışında yaşlı bakımevleri gibi dezavantajlı gruplar için de yardımları olduğunu vurgulayan Dinler, bu hafta içinde Babil'de bir yetim evinin açılışını yaptıklarını, engelli çocuklar için Nasiriye'de sosyal hayata katılım destek projesi adıyla tekerlekli sandalye sağladıklarını dile getirdi.

Dinler, "Tarihi mirasın korunmasını da önemsiyoruz. Mesela İmam-ı Azam, Abdulkadir Geylani, Danyal Nebi gibi camilerin ve türbelerin aynı zamanda restorasyonunu gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Meslek edindirmeye yönelik tesislerin de açılışlarını yaptıklarını kaydeden Dinler, buna örnek olarak Bağdat'ta kurdukları dikiş atölyesini gösterdi.

Dinler, "Türkiye'deki hayvancılık tecrübesini Irak'a taşımak için bir damızlık büyükbaş havyan barınağı kurma projemiz var. Yine arıcılık faaliyetiyle ilgili bir projemiz de hazır." ifadelerini kullandı.

"Irak'ta hakikaten Türkiye'ye karşı müthiş bir sevgi ve muhabbet var"

Temiz içme suyu tesisi projesinin yanı sıra Musul'un Telafer ilçesinde tribünüyle birlikte bir futbol sahası yapımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Dinler, Kerkük'te elektronik kütüphanenin cihazlarını temin ettiklerini ve Kayseri Çarşısı'nı restore ettiklerini anlattı.

TİKA yetkilisi, "Sağlık sektörüyle ilgili hastane ve sağlık ocaklarına tıbbi yardımlarımız oluyor. Sadece bir alanda değil, eğitimden sağlığa ve tarıma birçok alanda Irak'ta işbirliğimiz, yardımlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Çalışmalarını Iraklı makamlarla eş güdüm halinde gerçekleştirdiklerini belirten Dinler, şunları kaydetti:

"Irak'ta hakikaten Türkiye'ye karşı müthiş bir sevgi ve muhabbet var. Halkın arasına indiğimizde biz bunu gerçekten çok ciddi hissediyoruz.

Tabii bu karşılık beklemeden yapılan işler ve yardımlar, bu sevginin, muhabbetin daha da artmasına vesile oluyor. Zaten amacımız da iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının geliştirilmesi ve ilerletilmesi."

"2017 depreminde bölgeye ilk gelen sivil toplum kuruluşu olduk"

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkan Vekili İsmail Atik de 2014 yılından bu yana Irak'ta insani yardım faaliyetlerini yürüttüklerinden söz etti.

Atik, doğal afetlerde de bölge halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "(Halepçe'deki) 2017 depremi özelinde bölgeye ilk gelen sivil toplum kuruluşu olarak 500 tırla yardımlarımızı yaptık." dedi.

Bölgede iki sabit faaliyetleri bulunduğunu belirten Atik, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi 'Şefkat Butik' olmak üzere ihtiyaç sahibi insanların haftanın iki günü diledikleri şekilde seçebilecekleri kıyafet yardımımız var.

İkincisi de bölgede Baharka Kampı'nda kalan yerinden edilmiş insanlara günlük 2 bin 500 adet olmak üzere haftanın 6 günü ekmek dağıtımımız devam ediyor."

Ramazan ve kurban bayramlarında gıda kolisi ve kurbanlık et yardımı

Atik, her yıl ramazan ve kurban bayramlarında gıda kolileri ve Türkiye'den hayırseverlerin bağışladığı kurbanlık etlerin dağıtımlarını da sağladıklarını dile getirdi.

Halkın, Türk Kızılay'ın yardım faaliyetlerinden memnun kaldığını ifade eden Atik, "Yardım faaliyetlerimiz kapsamında yetkililerden de çok takdir görmekteyiz. Karşılıklı iş birliğimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Atik, yardımlarının yeni projelerle artarak devam etmesi temennisinde bulundu.