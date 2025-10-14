TİKA ve Kazakistan Sağlık Bakanlığı'ndan Ortopedi ve Travmatoloji Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde Astana ve Karagandı şehirlerinde "Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Tecrübe Paylaşımı Programı" düzenledi.

Türkiye'den giden 14 uzman doktorun katılımıyla düzenlenen programda, Kazakistan'ın farklı bölgelerinden gelen ortopedi ve travmatoloji uzmanları ile hemşirelere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Türk uzmanların; ortopedik cerrahi teknikleri, kırık tedavileri, protez uygulamaları ve travma yönetimi gibi konularda bilgi ve deneyimlerini paylaştığı etkinlikte gerçekleştirilen uygulamalı oturumlarda, katılımcılar, vaka analizleri ve canlı demonstrasyonlar aracılığıyla modern tedavi yaklaşımlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Uzmanlar, Kazakistan'ın Karagandı şehrinde düzenlenen "Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Güncel Yaklaşımlar" konulu kongreye katılarak bildirilerini sundu.

TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, yaptığı açıklamada, programın iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi, tıp uzmanlarının mesleki kapasitesini artırmayı ve Kazakistan'da ortopedi hizmetlerinin kalitesini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Erdoğmuş, sağlık alanında düzenlenen bu tür eğitim programlarının iki ülkenin uzmanlarının deneyim alışverişine zemin hazırladığını belirterek "TİKA olarak Kazakistan'da sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sunarak ortak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Program, doktorlara katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.