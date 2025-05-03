TİKA ve KazAID'dan Kırgız ve Tacik Öğrencilere Sağlık Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kazakistan Uluslararası Kalkınma Ajansı (KazAID) işbirliğiyle Kırgızistan ve Tacikistan'dan gelen 10 öğrenci, Kazakistan'ın başkenti Astana'da teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

TİKA, Kazakistan'daki işbirliği ortaklarıyla bölgesel sağlık kapasitesine katkı sunmaya devam ediyor.

2021'de işbirliği anlaşması imzalayan TİKA ile KazAID, geçen yıl Kırgız ve Tacik doktorlara yönelik "İbn-i Sina: Sağlık Hizmeti" Semineri düzenledi.

TİKA ile KazAID, bu yıl da bu ülkelerin tıp fakültesi öğrencileri için "İbn-i Sina: Sağlık Akademik Programı'nı" hayata geçirdi.

Astana Tıp Üniversitesi (AMU) ve Astana Kalkınma Merkezi (LLP) işbirliğiyle hayata geçirilen program kapsamında Kırgızistan ve Tacikistan'dan 10 tıp öğrencisi, 24 günlük kapsamlı sağlık hizmeti eğitim programına katıldı.

Öğrenciler, modern tıbbın çeşitli alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi.

Sertifika törenine TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, KazAID Başkanı Arken Arystanov, Astana Tıp Üniversitesi yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan TİKA Astana Koordinatörü Erdoğmuş, programın bölgesel sağlık işbirliğine katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

KazAID Başkanı Arystanov da eğitimin sadece bilgi aktarımı değil aynı zamanda ülkeler arası dostluk ve dayanışmayı pekiştiren bir unsur olduğunu vurguladı.