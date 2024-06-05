TİKA ve İİT Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) arasında, İİT üyesi ülkeler için kalkınma ve insani yardım alanında kurumlar arası işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT'nin Cidde'de bulunan Genel Sekreterlik binasında gerçekleşen törende, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha tarafından imzalanan mutabakat zaptı, kurumların kendi alanlarındaki bilgi birikimlerini, uzmanlıklarını ve iletişim ağlarını birleştirmeyi amaçlıyor.

Uluslararası kalkınma çabalarında ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yapılması planlanan anlaşmayla, özellikle kalkınma işbirliği, yoksulluğun azaltılması ve başta doğal afetlerden veya çatışmalardan etkilenenler olmak üzere İİT üyesi devletler arasında kalkınma ve insani yardım alanında kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

Mutabakat zaptı, İİT üyesi devletlerde yoksulluğun azaltılması, kırsal ve kentsel alanlarda eğitim, sağlık, su ve hijyen ile sürdürülebilir geçim kaynağı olanaklarının geliştirilmesi gibi çeşitli alanlarda kalkınma işbirliği projelerinin hayata geçirilmesini içeriyor.

Kamu kurumlarına sosyal ve ekonomik programları uygulama konusunda teknik ve kalkınma yardımı sağlanması, İİT personeli ve İİT üyesi ülkelerin ilgili kurumlarının personeline yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi de bu zaptın kapsamına giriyor.

İmza töreninde konuşan TİKA Başkanı Kayalar, İİT'nin önemli rolüne dikkati çekerek, imzalanan bu mutabakat vesilesiyle TİKA ile İİT arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini ifade etti.

İİT Genel Sekreteri Taha ise Sahra Altı Afrika başta olmak üzere TİKA'nın tüm dünyada yaptığı çalışmaların taraflarınca büyük ilgi ile takip edildiğini belirterek, imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmzalanan mutabakat zaptı, taraflar arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeye ve ortak kalkınma projelerinde işbirliği yapmaya yönelik önemli adım olarak değerlendiriliyor.