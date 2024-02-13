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TİKA ve Birleşik Krallık arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılmasını içeren mutabakat zaptı Ankara'da imzalandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılmasını içeren mutabakat zaptı Ankara'da imzalandı.

TİKA'dan yapılan bilgilendirmeye göre, kurumun Ankara'daki hizmet binasında düzenlenen törenle TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris tarafından imzalanan mutabakat zaptı, kurumların alanlarındaki bilgi birikimlerini, uzmanlıklarını ve iletişim ağlarını birleştirmeyi amaçlıyor.

Uluslararası kalkınma çabalarında ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yapılması planlanan anlaşma ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmayı, küresel yoksulluğu azaltmayı, kız çocuklarının eğitimini, tarım ve gıda güvenliğini, kadın haklarını, kırsal kalkınmayı ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen projelerin hayata geçirilmesini içeriyor.

Kayalar, imza töreninde yaptığı konuşmada, "İki ülke arasında stratejik düzeyde ilerleyen ilişkilerin kalkınma işbirliği alanında da güçlenmesini önemsiyoruz. Mutabakat kapsamında, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olacak şekilde FCDO işbirliğinde üçüncü ülkelere yönelik üretim ve gelir getirici somut projelere odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Morris de "Birleşik Krallık için kalkınma alanında önemli bir aktör olarak gördüğümüz Türkiye ile güçlü bir işbirliği adına imzaladığımız bu anlaşma doğrultusunda somut projeler üzerinde çalışmak için heyecan duyuyoruz." diye konuştu.

İmzalanan mutabakat zaptı, taraflar arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeye ve ortak kalkınma projelerinde işbirliği yapmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. ???????

Kaynak: AA / Güncel

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