TİKA ve AA, Afet Haberciliği Çalıştayı Düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) işbirliğinde, Türkiye dahil 16 ülkeden gazetecilerin katılımıyla 'Afet Haberciliği Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında medyanın rolü ve gazetecilerin sorumlulukları ele alındı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) işbirliğinde, Türkiye dahil 16 ülkeden gazetecilerin katılımıyla "Afet Haberciliği Çalıştayı" düzenlendi.

AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de "Afet Haberciliği Eğitimi" kapsamında yapılan çalıştayın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, iyi bir muhabirin, her yerde iyi muhabir olduğunu, bulunduğu yerin arka planına çalışarak sahaya uyum sağladığını söyledi.

İşbilir, "Sadece afet olduktan sonra hatırlanmakla beraber aslında afet haberciliğinin, zor şartlarda haberciliğin, afetten öncesini de ilgilendiren boyutları var." diye konuştu.

Afetten önce toplumu ve şehirleri dirençli hale getirmekte de medyanın önemli rolü olduğunu belirten İşbilir, gazetecilerin afetler yaşanmadan önce hazırladığı dosyalarla halkı bilinçlendirdiğini ifade etti.

İşbilir, "AA olarak, daha barış gazeteciliğini, pozitif gazeteciliği öne çıkaran, toplumdaki fay hatlarını taşıyan, ilk anda tamir etmeye yönelik medyacılığı prensip olarak kabul eden bir kurumuz. Uluslararası arenada medyanın bu anlamda bu kuralları benimsemesini bekliyoruz." dedi.

Afetten önce, afet sırasında ve afet sonrasında olmak üzere her aşamada medyaya düşen roller olduğunu vurgulayan İşbilir, medyanın sadece gözlem ve izleme yapmadığını, dosya haberlerle vatandaşı, sivilleri ve değerleri savunduğunu ifade etti.

Gazetecinin bazı kaotik zamanlarda "haberin unsuru" haline geldiğini ancak bunun etik olmadığını dile getiren İşbilir, "Bazen gazeteci, habercilik reflekslerini bir kenara bırakarak haber olacak şekilde olayın içerisine girebilir. Sonuçta o da bir insan, gözyaşlarını tutamayabilir. Empati yapar, o acının içinde kendisini bulur ve haber olur. Bu, istenen bir durum değil ama insan olarak felaketlerde, afetlerde, depremde, selde muhabirler işin içerisine giriyor." şeklinde konuştu.

Depremde kazanılan tecrübe yabancı gazetecilerle paylaşılacak

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de çalıştayın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananların anlaşılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Acı olayların yaşandığı depremle birçok tecrübe de kazanıldığı dile getiren Tanyeli, "Bu tecrübeleri yurt dışından gelen gazetecilerimizle paylaşmayı görev addettik." dedi.

Tanyeli, afetlerde basın çalışanlarına büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, gazetecilerin sosyal medya kullanımının da bu anlamda önemli olduğuna dikkati çekti.

Afet Haberciliği Eğitimi kapsamında katılımcılar bir hafta boyunca AAtölye'de ve AFAD'da eğitim alacak. Katılımcılar ayrıca kurumsal ziyaretler ve kültürel geziler de gerçekleştirecek.