TİKA, Türkiye-Pakistan dostluğuna binaen Karaçi'de 'dayanışma iftarı' düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın Karaçi şehrinde Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğa dikkat çekmek amacıyla "dayanışma iftarı" düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın Karaçi şehrinde Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğa dikkat çekmek amacıyla "dayanışma iftarı" düzenledi.

TİKA Karaçi Koordinatörü Halil İbrahim Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğundaki iftarı, zor zamanlarda birbirlerinin yanında duran iki ülkenin dostluğuna dikkat çekmek için düzenlediklerini söyledi.

Dayanışma iftarına, Sind Valisi Kamran Han Tessori, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, Almanya, Japonya, Fransa, Sri Lanka, Malezya, Endonezya, Katar, Vietnam ve daha birçok ülkeden diplomatlar, siyasetçiler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Sind Valisi Tessori, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun önemine işaret ederek, Ankara ve İslamabad'ın zor zamanlarda daima yan yana durduğunu söyledi.

Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Sangu ise geçen sene yaşanan sel felaketinde Pakistan'ın yardımına koşan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle bu yıl Pakistan'ın Türkiye'ye yardıma gelen ilk birkaç ülke arasında yer aldığını dile getirdi.

Sangu, depremler dolayısıyla Pakistan hükümetinin ve halkının yardımlarına teşekkür ederek, Al Khidmat Vakfı tarafından Türkiye'ye gönderilen arama kurtarma ve insani yardım ekibine teşekkür mektubu takdim etti.

İftar programında, geçen sene yaşanan sel felaketinde Türkiye'nin ve Türk sivil toplum örgütlerinin yardım çalışmalarını içeren bir görüntü izletildi.