TİKA tarafından Lübnan'daki Beyrut Askeri Rüşdiyesi'ne 100. Yıl Konferans Salonu kazandırıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Tarihi Beyrut Askeri Rüşdiyesi'nde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapımı tamamlanan konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Beyrut'ta 1888 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından "Askeri Rüşdiye Mektebi" olarak inşa ettirilen ve yapımından bugüne kadar kesintisiz bir şekilde eğitim kurumu olarak hizmet veren, bugünkü adıyla Şehit Müftü Hasan Halid Okulu'nun metruk durumda bulunan eski salonu Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında TİKA tarafından yenilenerek yüz kişi kapasiteli "100. Yıl Konferans Salonu"na dönüştürüldü.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bu proje, bizler için maddi değerinin ötesinde manevi değeri çok yüksek bir projedir. Zira bizler, temelleri 1888 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından Beyrut'ta kurulan Askeri Rüşdiye Mektebi'ne dayanan Şehit Müftü Hasan Halid Okulu'nu bir ata yadigarı ve ülkemizle Lübnan arasındaki önemli bağlardan biri olarak görmekteyiz." dedi.

Ulusoy, okulda yetişecek öğrencilerin iki ülke arasındaki bağları güçlendirmesi temennisini ifade ederek, "Bizler Şehit Müftü Hasan Halid Okulu'nun hep daha başarılı olmasını ve mezunlarının sadece ülkelerine değil, aynı zamanda Lübnan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine de hizmet etmesini arzu etmekteyiz." diye konuştu.

Beyrut'ta Türk-Levant mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve Lübnan'ın siyasi ve kültürel hayatında rol oynamış ünlü kişilerin mezun olduğu tarihi okulda, Cumhuriyetin 100. yıl anısını yansıtan 100.Yıl Konferans Salonunu'na ilave olarak proje kapsamında okulun kendi elektriğini üretmesi için güneş enerji sistemi kurulumu ile öğrencilere ve lise idaresine katkı sağlaması amacıyla okul kantini de yapıldı.