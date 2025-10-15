Haberler

TİKA, Somaliland'de Tarımsal Kalkınma İçin 50 Çiftçiye Destek Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Somaliland'in Sahil bölgesinde kuraklıkla mücadele ve yerel tarımın geliştirilmesi amacıyla 50 çiftçiye modern sulama sistemleri ve tarım ekipmanları sağladı. Proje, bölgedeki tarımsal üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somaliland'in Sahil bölgesinde 50 çiftçiye sulama sistemleri ve tarım ekipmanları desteğinde bulunarak kuraklıkla mücadeleye ve yerel tarımsal kalkınmaya katkı sağladı.

Destek kapsamında Somaliland'in Sahil bölgesinde düzenlenen proje kapsamında, Berbera, Laasciidle, Sheekh ve Mandera bölgelerindeki çiftçilere modern sulama sistemleri, motorlu pompalar ve çeşitli tarım aletleri teslim edildi.

Proje, bölgedeki üretim kapasitesini artırmayı ve uzun süredir etkisini gösteren kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Berbera'da gerçekleştirilen teslim törenine Somaliland Tarım Bakanı Mohamoud Egeh Yousuf, Sahil Valisi Mohamed Dahir Abdalla Gaafane, Berbera Belediye Başkan Yardımcısı Nuur Abdi Jama, Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Ozan Pekin, TİKA Koordinatörü Zafer Eşki ve çok sayıda yerel yetkili ile çiftçi katıldı.

Törende konuşan Tarım Bakanı Yousuf, TİKA'nın desteğinin Somaliland'in tarımsal kalkınma stratejisiyle uyumlu olduğunu vurgulayarak, "Kuraklığın tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve çiftçilerimizin üretkenliğini artırmak için bu tür projelere büyük ihtiyaç duyuyoruz. TİKA'nın sağladığı bu ekipman desteği tam zamanında geldi." dedi.

Sahil Valisi Gaafane ise tarım sektörünün bölgesel kalkınmada oynadığı kritik role dikkati çekerek, "Türkiye'nin kardeşçe desteğinden memnun olduklarını belirtti.

Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Pekin de Türkiye ile Somaliland arasındaki dostluk ve işbirliğinin her geçen gün güçlendiğini vurguladı.

Pekin, "Bu proje, Türkiye ve Somaliland arasındaki güçlü bağların ve kırsal toplulukları güçlendirme yönündeki ortak kararlılığımızın bir yansımasıdır. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki işbirliğimiz sürecektir." dedi.

TİKA Koordinatörü Eşki de TİKA'nın Afrika Boynuzu'nda yürüttüğü projelerin, bölgedeki tarımsal üretim kapasitesini artırmayı ve kırsal toplulukların dayanıklılığını güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Eşki, "Tarım sektörü, Somaliland ekonomisi için hayati öneme sahip. Bu tür projelerle üreticilerin hem bilgi hem de ekipman açısından desteklenmesini sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

TİKA, Somali ve Somaliland başta olmak üzere Afrika Boynuzu'nda yürüttüğü kalkınma projeleriyle gıda güvenliği, tarımsal verimlilik ve kuraklıkla mücadele kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane

