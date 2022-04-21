TİKA, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı - Haberler

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TİKA, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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TİKA, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde, ihtiyaç sahiplerine 250 ramazan kumanyası dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Tika), Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde, ihtiyaç sahiplerine 250 ramazan kumanyası dağıttı.

Ramazan ayı boyunca Sırbistan'ın 25 farklı bölgesinde 2 bin ramazan kumanyası dağıtacak olan Tika, ülkenin Novi Sad şehrinde, İslam Birliği Vojvodina Müftülüğü işbirliğinde ihtiyaç sahiplerine 250 ramazan kumanyası ulaştırdı.

Tika tarafından hazırlanan ramazan kumanyaları, Vojvodina Müftüsü Muhamed Ziljkic tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Zilkic, burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın Vojvodina Bölgesi için 500 kumanya tedarik ettiğini ve dağıtımların gelecek günlerde de süreceğini ifade etti.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

İslam Birliği, Sırbistan, Ramazan, TİKA, Güncel, Haberler

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