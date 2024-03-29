Üye Girişi
Haberler

TİKA, Sırbistan'da Ramazan Programı kapsamında 1600 koli gıda dağıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle "Ramazan Programı" kapsamında Sırbistan'ın farklı bölgelerinde 1600 koli gıda maddesi dağıtıldı.

Başkent Belgrad'ın Zemun semtinde gıda maddelerinin bulunduğu kolilerin dağıtımına Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da katıldı.

Aksoy, burada yaptığı açıklamada, hem Sırbistan genelinde hem de Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin gereksinim duydukları yardımların yapıldığını söyledi.

Yardımları ulaştırmanın kendilerine de mutluluk verdiğini ifade eden Aksoy, "Ramazan ayı, dayanışma ayıdır, onların yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi olarak her zaman hem TİKA ile hem de sosyal hizmetler müşavirliğimizle beraber, buradaki soydaşlarımıza yardımlarımızı iletiyoruz. Bizim burada olmamızdan buradaki insanlar gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorlar." dedi.

Aksoy, yardımlaşmanın toplumlar arasında dayanışmayı da arttırdığını dile getirerek, Müslümanların dualarını aldıklarını ve bunun kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yardım çalışmaları kapsamında Sancak ve Presevo bölgeleri başta olmak üzere başkent Belgrad, Orta Sırbistan ve kuzeyde yer alan Voyvodina bölgesinde 1600 koli gıda maddesi dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sırbistan Türkiye Belgrad Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sacramento Kings Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 30 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Anneye fitre verilir mi? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli? Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Göksun Belediye Başkan adayı Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin kaç yaşında, nereli? Hatice Kahraman kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Elbistan Belediye Başkan adayı Hatice Kahraman kaç yaşında, nereli? Yahya Kemal Akkurt kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu Belediye Başkan adayı Yahya Kemal Akkurt kaç yaşında, nereli? Nazir Çuhadar kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Andırın Belediye Başkan adayı Nazir Çuhadar kaç yaşında, nereli? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 6. bölüm TRT 1 HD izleme linki! 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün bayram tatili hangi tarihte başlayacak? Çağatay Yurtsever kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Afşin Belediye Başkan adayı Çağatay Yurtsever kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title