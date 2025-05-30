TİKA, Sırbistan'da Arıcılığa Destek Projeleri Gerçekleştirdi

TİKA, Sırbistan'da Arıcılığa Destek Projeleri Gerçekleştirdi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sırbistan'ın Preseva, Cuprija ve Bujanovac şehirlerindeki arıcılara makine ve ekipman desteği vererek arıcılık sektörünü destekledi. Projeler kapsamında arı kovanları, eritme makineleri ve motorlu kültivatörler temin edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'da gerçekleştirdiği projelerle arıcılığa destek verdi.

TİKA, Sırbistan'ın Preseva, Cuprija ve Bujanovac şehirlerindeki arıcılar ile üreticilere makine ve ekipman desteği sağladı.

Üreticileri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen projeler sayesinde, Preseva'da arıcılıkla uğraşan üreticilere 150 arı kovanı, temel petek bal mumu eritme makinesi ve invert şurup hazırlama kazanı teslim edildi.

Cuprija'daki arıcılara ise arı keki yoğurma makinesi, bal mumu eritme makinesi, bal karıştırma ve dinlendirme kazanı ile bal pompası desteği verildi.

TİKA ayrıca, Preseva ve Bujanovac'ın kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçilere ise 20 motorlu kültivatör temin etti.

Sırbistanlı yetkililer, projelerin bölgenin kalkınması açısından önem taşıdığını kaydederek, Türkiye'ye ve TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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