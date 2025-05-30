TİKA, Sırbistan'da Arıcılığa Destek Projeleri Gerçekleştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'da gerçekleştirdiği projelerle arıcılığa destek verdi.

TİKA, Sırbistan'ın Preseva, Cuprija ve Bujanovac şehirlerindeki arıcılar ile üreticilere makine ve ekipman desteği sağladı.

Üreticileri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen projeler sayesinde, Preseva'da arıcılıkla uğraşan üreticilere 150 arı kovanı, temel petek bal mumu eritme makinesi ve invert şurup hazırlama kazanı teslim edildi.

Cuprija'daki arıcılara ise arı keki yoğurma makinesi, bal mumu eritme makinesi, bal karıştırma ve dinlendirme kazanı ile bal pompası desteği verildi.

TİKA ayrıca, Preseva ve Bujanovac'ın kırsal bölgelerinde faaliyet gösteren çiftçilere ise 20 motorlu kültivatör temin etti.

Sırbistanlı yetkililer, projelerin bölgenin kalkınması açısından önem taşıdığını kaydederek, Türkiye'ye ve TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.