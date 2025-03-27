TİKA, Ramazan'da Sri Lanka ve Senegal'e Gıda Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Sri Lanka ve Senegal'de gıda malzemeleri desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sri Lanka'da ihtiyaç sahibi 750 aileye, Senegal'de ise Thies Görme Engelliler Okuluna gıda desteği sağlandı.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki dağıtım törenine TİKA yetkilileri, yerel yöneticiler, belediye temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut da katıldı.

Büyükelçi Turgut, Türkiye'nin dayanışma mesajını ileterek ramazanın paylaşma ruhunu vurguladı.

Senegal'in Thies şehrinde bulunan Thies Görme Engelliler Okuluna sağlanan temel gıda malzemeleri teslim törenine ise Okul Müdürü Sacoura Gueye'nin yanı sıra okul öğretmenleri ve öğrenciler de katıldı.

Müdür Gueye, ramazanda yapılan bu anlamlı destek için TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, yapılan yardımların okuldaki öğrenciler açısından büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.