TİKA, Ramallah'ta Kadınlar ve Yaşlılar İçin Merkez Açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde tarihi bir binayı kadınlara ve yaşlılara hizmet veren merkeze dönüştürdü.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Filistin'in Ramallah kentine bağlı, Hristiyan ve Müslüman halkın bir arada yaşadığı Aboud beldesinde, Barbara Kadın Derneği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, uzun süredir atıl durumda bulunan tarihi bir binanın restore edilerek kadınlara ve yaşlılara hizmet verecek çok amaçlı bir merkeze dönüştürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, 2013 yılından bu yana kadınlar, yaşlılar ve çocuklara yönelik faaliyetler gerçekleştiren Barbara Kadın Derneğine ait 2 kat ve 7 odalı binanın, kapsamlı bir renovasyondan geçirilerek hem dernek merkezi hem de halka açık bir kadınlar kulübü olarak yeniden işlev kazandığı aktarıldı.

Hizmete açılan merkezde geleneksel giysi, sabun ve gıda üretimi gibi atölye çalışmaları, kermesler, toplantılar ve özel günlerde gerçekleştirilecek etkinliklerin düzenleneceği bildirilen açıklamada, ayrıca yaşlıların vakit geçirebileceği bir kulübün faaliyete geçirildiği belirtildi.

TİKA'nın katkılarıyla oluşturulan merkezde, bölge dışından gelen misafirlerin konaklaması için 3 odalı ve 9 kişilik bir misafirhanenin de hizmet vereceği ifade edildi.