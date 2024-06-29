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TİKA, Pakistan'da seramik ve diş protez laboratuvarı açtı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzaffarabad kentinde seramik ve diş protez laboratuvarı açtı. Açılış törenine TİKA yetkilileri ve bölge sağlık bakanı katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzaffarabad kentinde seramik ve diş protez laboratuvarı açtı.

TİKA'nın, Muzaffarabad Diş Hastanesi'nde tamamladığı seramik ve diş protez laboratuvarının açılışı yapıldı.

Açılış törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Azad Cammu Keşmir Sağlık Bakanı Nisar Ansar Abdali ve hastane çalışanları katıldı.

Yorulmaz, TİKA'nın kurulduğu 1992 yılından bugüne kadar dünyanın dört bir yanında Türkiye ile diğer partner ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığını söyledi.

TİKA'nın dünyada 63 program koordinasyon ofisinin olduğunu dile getiren Yorulmaz, Pakistan'da iki tane ofislerinin olduğunu kaydetti.

Yorulmaz, TİKA olarak yaklaşık 170 ülkede faaliyetler ve projeler yaptıklarını, yaklaşık 30 bin projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Eğitim, sağlık, tarımsal destek projeleri bizim için çok önemli ve öncelik verdiğimiz alanlar" diyen Yorulmaz, TİKA olarak Azad Cammu Keşmir'deki faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Yorulmaz, bölgede birçok çalışma yaptıklarını belirterek, kurumunun bölgedeki sağlık çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Azad Cammu Keşmir Sağlık Bakanı Abdali ile seramik ve protez laboratuvarının açılışını yaptıklarını kaydeden Yorulmaz, böyle bir hizmete ortak olma noktasında aracı olduğu için Abdali'ye teşekkür ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Burada ve bütün bölgede yaşayan ve bu anlamda sıkıntı yaşayan insanların derdine derman olmak için bir çaba sarf ettiler. Bizimle de irtibat kurarak buradaki kardeşlerimizin derdine derman olmak için bir adım attılar."

Yorulmaz, bölgede başka projeler de yapacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek TİKA'nin kurduğu laboratuvarların açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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