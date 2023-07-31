TİKA'nın Tacikistan'da kurduğu "Eğitim ve Üretim Serası" açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Tacikistan'da tarım alanında çalışmalar yürüten tek üniversite olan Tacikistan Ziraat Üniversitesi yerleşkesinde kurduğu "Eğitim ve Üretim Serası"nın açılışı yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Tacikistan'da tarım alanında çalışmalar yürüten tek üniversite olan Tacikistan Ziraat Üniversitesi yerleşkesinde kurduğu "Eğitim ve Üretim Serası"nın açılışı yapıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan Ziraat Üniversitesi yerleşkesinde kurulan seranın açılış törenine; Tacikistan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Kurbon Hakimzoda, Tacikistan Tarım Bilimleri Akademisi Başkanı Nurali Asozoda, Tacikistan Ziraat Üniversitesi Rektörü Usmon Mahmadyorzoda, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliği İkinci Katibi Ozan Kublay ve TİKA Koordinatörü İbrahim Erbir katıldı.

Törende konuşan Tacikistan Tarım Bakanı Hakimzoda, projenin Tacikistan'daki tarımsal eğitimle ilgili stratejik önem taşıyan bir adım olduğunu belirterek, TİKA'ya proje için teşekkür etti.

Hakimzoda, projenin olumlu sonuçları ve ülke tarımına katkısının ilerleyen süreçte net bir şekilde görüleceğini kaydetti.

"Eğitim ve Üretim Serası", öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak, uygulamalı eğitimlerini desteklemek ve tecrübe edinmelerini sağlamak amacıyla 450 metrekare büyüklüğünde alanda kuruldu.

İki aşamalı gerçekleştirilen projenin ilk aşamasında, seranın kurulumu tamamlanırken Türkiye'den gelen uzman tarafından üniversitede görevli öğretim görevlilerine seracılıkla ilgili bir hafta eğitim verildi.

Eğitim sırasında, Türkiye'den getirilen fidelerin dikimi de gerçekleştirildi.

Proje ile Tacikistan Ziraat Üniversitesi, tarım sektöründe yetişecek nitelikli iş gücüne önemli katkı sağlayacak.