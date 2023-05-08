TİKA'nın Cezayir'deki eğitim programı katılımcılarına sertifikaları verildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), Cezayir'de düzenlediği otel yöneticiliği ve turizmde dijitalleşme eğitimi programına katılanlara sertifikaları verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), Cezayir'de düzenlediği otel yöneticiliği ve turizmde dijitalleşme eğitimi programına katılanlara sertifikaları verildi.

Cezayir'in en köklü otellerinden biri olan el-Avrasi Oteli bünyesindeki Cezayir Turizm Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen sertifika dağıtım törenine, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir Turizm Bakan Vekili Raşid Binnasir, TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan katıldı.

TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu eğitim programının bir yıl önce başlayan birinci ve ikinci aşamaları tamamlanan eğitim programı zincirinin son aşaması olduğuna dikkati çekerek, programın Cezayir Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok farklı kurum ve kuruluş tarafından takdir edildiğini vurguladı.

Cezayir'in turizm alanında daha yolun başında olduğunu ve bütün eğitimlere, formasyonlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kalkan, otel yöneticiliği ve turizmde dijitalleşme eğitiminin de bu noktada ihtiyaç duyulan alanlardan biri olduğunu söyledi.

Kalkan, söz konusu programa otelcilik ve yöneticilik alanında çalışan 39 kişinin kabul edildiğini ve bugün sertifikalarını aldıklarını kaydetti.

Antalya'da uygulamalı eğitim

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Polat da, "Cezayir'de turizm eğitim programımız geçen yıl başlamıştı. Bu eğitim programı kapsamında öncelikle turizm eğitiminde güncel yaklaşımları işledik. Böylece turizm eğitiminde özellikle ülkemizde uygulanan uygulamalı çözümleri aktarmaya çalıştık." dedi.

Polat, bu programın daha önceki aşamasının Antalya'da uygulamalı olarak yapıldığını kaydederek, "Bu program kapsamında Türkiye'nin tecrübelerini esnek bir şekilde paylaştık." ifadelerini kullandı.

Cezayir'in hem yapısal hem de ekonomik olarak gelişen bir ülke olduğuna dikkati çeken Polat, iç turizmin geliştirilmeye müsait bir potansiyeli olduğunu, çöl ve kültürel turizmin de bu noktada önem arz ettiğini aktardı.

Polat, TİKA olarak daha çok insan kaynağının yetiştirilmesine önem verdiklerini, insanın eğitimli olduğu yerde diğer gelişimlerin otomatikman geldiğini vurguladı.

Eğitimci Meral Özboğa Bayrakçı ise, Cezayir'i çok sevdiğini, insanlarıyla çok güzel bağlar kurduğuna vurgu yaparak, "Umarım burada yaptığımız çalışmalar, daha sonra yapılacak çalışmalar için önemli bir adım olur. İki kardeş ülke bundan sonrası için daha güzel işlere imza atar." diye konuştu.

Bayrakçı, Cezayir'in turizm potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, eğitim programı boyunca Türkiye tecrübesini buraya aktarmaya ve aynı bağlamda bir bakış açısı oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye ve TİKA'ya teşekkür

Öte yandan Cezayir Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Abdulkayyum Lizra ise, bu programın daha önce gerçekleştirilen aşamalarının çok verimli geçtiğini vurgulayarak, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan bu turizmin geliştirilmesi noktasında atılan bu adımın önemine dikkati çekti.

Lizra, TİKA tarafından Antalya'dan getirilen eğitimcilerin alanlarında uzman eğitimciler olduğunu belirterek, programa katılanların çok önemli ölçüde tecrübelerinden istifade ettiklerini iletti.

TİKA'nın bu program boyunca ortaya koyduğu güçlü disiplinin de önemine dikkati çeken Lizra, bu programdan dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini sundu.

Geçen hafta başlayan otel yöneticiliği ve turizmde dijitalleşme eğitimi programı yarın sona eriyor.