TİKA, Nijerya'da Gençlere Terzilik Eğitimi Sağlıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla terzilik alanında mesleki eğitim imkanı sunacak bir dikiş atölyesi kurdu.

TİKA, Nasarawa eyaletindeki Dakwa bölgesinde kurulan dikiş atölyesiyle bölgede okula gidemeyen 100 kız ve erkek çocuğuna mesleki beceri kazandırılmasına yönelik bir proje başlattı.

Atölyenin açılış törenine, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Elif Durdu, TİKA Nijerya Proje Koordinatörü Ali Kurt, TİKA Nijerya Proje Koordinatör Yardımcısı Serdar Uyan ile çok sayıda davetli katıldı.

TİKA Nijerya Proje Koordinatörü Kurt, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın faaliyetlerinin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmayı da kapsadığını vurguladı.

Nijerya'da başlattıkları bu eğitimle, çocukların hayata daha güçlü adım atmalarını hedeflediklerini belirten Kurt, "Kadınlar, çocuklar, engelliler, yetimler ve dar gelirli gruplar başta olmak üzere dezavantajlı kesimlere yönelik sürdürülebilir ve çok yönlü projeler üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Kurt, Türkiye'nin kamu kurumlarının, üniversitelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerini dünyanın farklı coğrafyalarına aktardığını kaydederek, TİKA'nın şimdiye kadar 170'ten fazla ülkede 30 bini aşkın proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Durdu ise programın gençlerin geleceği açısından önemine dikkati çekerek, "Tüm genç katılımcılarımızı, yerel liderleri ve değerli Nijeryalı ortaklarımızı en içten dileklerimle selamlıyorum. Burada bulunmanız, gençlerin güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma için ortak kararlılığımızı yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Projenin yalnızca bir meslek eğitimi olmadığını belirten Durdu, "Sadece bir beceri öğretmiyor, aynı zamanda özgüven, ekonomik bağımsızlık ve kendi ayakları üzerinde durma yolunda bir kapı açıyoruz. Bugün başlayan bu yolculuk, gençlerimizin hem kendi yaşamlarında hem de toplumlarında kalıcı bir etki yaratmalarına vesile olacaktır." diye konuştu.

Proje kapsamında, çocuklara 6 ay sürecek dikiş, nakış ve terzilik eğitimi verilecek.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere dikiş makinesi ve çeşitli terzilik malzemeleri hediye edilerek, hem mesleki becerilerini devam ettirmeleri hem de kendi işlerini kurmalarına imkan sağlanacak.